PPK admite intento de viaje a EE.UU. y anuncia acciones legales contra Migraciones

Exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK)justificó su viaje por una cita médica, pero el Poder Judicial adelantó la audiencia de impedimento de salida ante el riesgo de fuga.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) confirmó que intentó viajar a Estados Unidos para atenderse médicamente y reunirse con su esposa, pero fue detenido por Migraciones. Asegura que no tenía impedimento judicial vigente y calificó de «arbitraria» la acción de las autoridades. Sin embargo, el Poder Judicial adelantó para hoy la audiencia que evaluará un pedido formal de impedimento de salida, tras considerar que existe riesgo de fuga. PPK anunció que presentará un habeas corpus y acciones legales contra quienes bloquearon su viaje.

El intento de viaje y la reacción de Migraciones

En la madrugada de este domingo, PPK llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con un boleto con destino a Estados Unidos. Según su versión, el viaje respondía a una cita médica y a la necesidad de reunirse con su esposa. Su retorno estaba programado para el 15 de junio.

Sin embargo, agentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones le impidieron abordar el vuelo, pese a que el exmandatario insiste en que no tenía ninguna restricción judicial. «Mi salida no contraviene norma alguna», afirmó en un comunicado. Aun así, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron de inmediato al considerar que existía un peligro real de que no regresara al país.

PPK anuncia acciones legales contra el operativo

El expresidente tachó de «arbitrario» el procedimiento de Migraciones y anunció que presentará un habeas corpus para defender su derecho a viajar. También adelantó que emprenderá acciones legales contra los responsables de retenerlo.

«Voy a ejercer todas las acciones legales necesarias para que se respeten mis derechos», declaró. Sin embargo, su versión contrasta con la postura del Ministerio Público, que ya había solicitado formalmente un impedimento de salida al Poder Judicial por el caso de presuntos aportes irregulares a su campaña en 2016.

Poder Judicial adelanta audiencia clave

Originalmente, la audiencia para evaluar el impedimento de salida estaba programada para el lunes 9 de junio. Pero, tras el intento de viaje de PPK, el juzgado decidió adelantarla para hoy mismo.

El expresidente aseguró que se conectaría de manera remota a la audiencia, en la que se definirá si puede o no salir del país mientras enfrenta investigaciones judiciales. La jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, será la encargada de resolver el pedido fiscal.

¿Riesgo de fuga?

Mientras PPK insiste en que su viaje era legítimo y que no pretendía evadir la justicia, las autoridades judiciales consideran que su intento de salida confirma el riesgo de que no regrese para enfrentar los procesos en su contra.

El caso reabre el debate sobre los límites de las restricciones a personas investigada. La decisión del Poder Judicial marcará un precedente sobre cómo se manejan estos casos en el futuro.