Marisol Aguirre: “Sigo con el espíritu de Locademia de TV y Gorrión»

By

Texto: Kevin Eneque

*La popular actriz evoca en Diario UNO y LAULTIMA digital, los dos programas que protagonizó con éxito a inicios de los años 90.

*Analiza nuestra televisión y asegura que responde a todos los mensajes en sus redes sociales. Así también, vuelve con fuerza, al teatro.

-Marisol, vuelves al teatro abordando temas actuales…

Así es, la obra se llama “Esposada”, somos dos actores en escena: Víctor Prada y yo. Juntos abordamos la violencia de género y la corrupción. Temas presentes en muchos hogares y cuyos ensayos son de lunes a sábados, tres horas diarias.

-Por la temática, ¿demanda un gran esfuerzo?

Es un trabajo actoral muy fuerte que va a tocar corazones. En esta parte de mi carrera es un reto como actriz. Queremos a través de esta pieza teatral ser una luz en la vida de aquellas mujeres que sufren maltrato y decirles: tú si puedes salir de esta situación.

LOCADEMIA DE TV, EL RATING Y GORRIÓN

-Marisol, ¿cómo llegas al programa Locademia de TV?

Me llamaron para un casting en canal 7. Me dijeron “muéstrate tal como eres”, y eso fue lo que hice (risas). Al final del casting quedaron Sergio Galliani, Carlos Alcántara y yo. Por cierto, Carlos estuvo las dos primeras semanas luego se fue a hacer Pataclaun y me quedé con Sergio haciendo un programa que se caracterizó por las ocurrencias, diversión, creatividad y el sano entretenimiento juvenil.

-¿Cuántos años estuvo al aire el programa?

Fueron dos años. Entre 1992 y 1994. El programa lo hacíamos unas veinte personas. Logramos una buena química con Sergio y pusimos de moda la palabra “Cachete broder” y el baile de “Los culebrones”.

-Eran lideres en el rating…

Estábamos por encima de 24 horas, el noticiero que conducía Humberto Martínez Morisíni y programa emblema de la televisión nacional Y fue precisamente este canal (Panamericana Tv) quien me propone hacer la novela “Gorrión”.

-¿Podríamos concluir que Gorrión mató a Locademia de TV?

Si claro. De esa forma se bajaron el programa. Y bueno, yo acepté hacer la novela porque mi sueño siempre fue ser protagonista de una novela y la propuesta de Panamericana me emocionó, no la pude rechazar.

-¿Y qué recuerdos de la novela Gorrión?

Fue una época muy bonita en mi vida. La telenovela tuvo mucho éxito internacional. En ese entonces nadie sabía que tenía una hermana gemela (Celine). Cuando la gente la veía en la calle, le pedían autógrafos o fotos, pensando que era yo. Por su puesto que ella se negaba al comienzo, pero luego le pedí que accediera para evitar crearme una imagen de actriz sobrada.

LA TELEVISIÓN, EL TEATRO Y LAS REDES SOCIALES

-Marisol, por tu experiencia, ¿te quedas con la televisión de ayer o la actual?

La televisión de ayer era más blanca, no había morbo. Era más limpia. La televisión de hoy trae sus cosas. Es más rápida, moderna. Hoy es más fácil contar historias, contarlas. Existe una mayor producción.

-Pero han variado los contenidos…

Bueno, en la televisión de ayer, por ejemplo, con Locademia de Tv, la gente se iba a dormir con una sonrisa después de vernos. Hoy existe programas que me generan ansiedad como los noticieros donde todo es matanza, extorsión. No presentan buenas noticias.

-Como actriz, ¿eliges el teatro o la televisión?

Es en el teatro donde el actor o la actriz expresa su versatilidad. Tener al público en vivo y ver sus reacciones, no tiene nombre. Igual me encanta la televisión por las novelas y las miniseries. Pero definitivamente, me quedo con el teatro.

-Marisol, ¿con qué personaje que has caracterizado te quedas?

He disfrutado cada uno de los personajes que me ha tocado caracterizar. Pero particularmente me agradó mucho el hacer de una vieja chismosa en la miniserie “Mi vida sin ti”. Salí con otro físico y dejé de lado el encasillado papel de “pituquita”. Fue una producción que grabamos con Michelle Alexander y un gran elenco en tiempos de pandemia.

-¿Y cómo monitoreas tus redes sociales?

Dejé Facebook, pero estoy pendiente de mi Instagram por donde generalmente me muestro como soy. Brindó algunos detalles de mi día a día. El tik tok lo uso para vacilarme. Todavía estoy con el espíritu de Locademia de Tv y Gorrión (Risas). Eso sí, personalmente me encargo de responder todos los mensajes. Me gusta estar en contacto con la gente.

Dato

Marisol Aguirre y Víctor Prada protagonizan: Esposada

Teatro Municipal de Surco. Av. Caminos del Inca 2065. (Parque de la Amistad)

Estreno: 19 de junio

Entradas: Teleticket