López Aliaga evalúa postular a la presidencia

El alcalde afirma que tomará su decisión en octubre y descarta alianza con Phillip Butters, pero deja abierta una opción con Carlos Álvarez.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró que está considerando renunciar al cargo para postular a la Presidencia de la República en 2026. Afirmó que aún no toma una decisión, pero que tiene plazo hasta octubre de este año. Mientras tanto, descarta una alianza con Phillip Butters y deja abierta la posibilidad de ir junto a Carlos Álvarez, aunque advierte que dependerá del entorno de este último.

Una decisión en evaluación personal

Durante una entrevista, el líder de Renovación Popular reconoció que no descarta competir en las elecciones generales previstas para abril de 2026. Dijo que aún está meditando su decisión y que no tomará una postura de forma apresurada. “Es un tema muy personal que yo voy a tomar dos (o) tres días para pensarlo bien, porque es ver qué haces tú cinco años. (…) No es un tema tan ligero, tengo hasta octubre. Estas cosas las medito bastante, tengo que tratar solo, solo con mi conciencia”, declaró.

Recordó que asumir una candidatura presidencial implicaría dejar la Alcaldía de Lima, su primera experiencia en un cargo de alto nivel político. Mencionó que, aunque ha sido asesor de Luis Castañeda Lossio, la gestión actual lo ha llevado a un ritmo exigente y constante.

“Esto es una chamba de bombero”

López Aliaga aseguró que la política no es una ilusión ni una carrera por ambiciones personales. “A diferencia de otras gentes, para mí el tema político no es una ilusión. Ya para mí es un tema de sacrificio”, sostuvo. Afirmó que ser alcalde significa vivir con una agenda completa y sin pausas. “Ya si te metes de alcalde algún día, olvídate de tu vida porque estás todos los días 24 horas tipo bombero. Esto es una chamba de bombero, de apagar incendios y planeamiento es actuar apagando incendios y planear”, dijo.

Sin Butters, ¿con Carlos Álvarez?

En el mismo diálogo, el alcalde confirmó que ya no contempla una alianza con el conductor Phillip Butters para los comicios de 2026, pese a haberlo considerado en el pasado como una opción viable. “Esa era la alianza natural. Y yo le ofrecí a Phillip dos veces: tú sé candidato a la presidencia, yo me quedo alcalde. Pero ya viendo todo lo que declara, creo que la soberbia le ha ganado. Los dioses marean a los soberbios. Ya no me gusta esta foto”, expresó.

En cambio, sí dejó abierta la posibilidad de presentarse junto al humorista Carlos Álvarez, con quien aseguró haber conversado por teléfono. No obstante, advirtió que aún no hay nada definido. “A mí me gustaría ir con Carlos Álvarez, pero el problema de Carlos es la gente que lo rodea. Entonces el tema con Carlos es para hablar”, puntualizó.