España y Portugal disputarán este domingo el título de la Nations League en Múnich

La Selección de Portugal, campeona de la edición inaugural de la Nations League en el 2019, tiene la oportunidad de volver a marcar el camino, ya que, al igual que su rival de hoy España, aspira a convertirse en la primera bicampeona de la competición. Será este domingo desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Allianz Arena de Múnich.

El seleccionado “luso” de Roberto Martínez permanecerá en la ciudad de Múnich, para disputar la final tras derrotar a la anfitriona Alemania con una victoria de infarto por 2-1, en la que Cristiano Ronaldo marcó el gol de la victoria tras el sensacional tanto de Francisco Conceição.

Enfrentarse a España le traerá buenos recuerdos a Ronaldo, de 40 años, que marcó un hat-trick durante un memorable encuentro entre ambas selecciones en el Mundial de 2018, un registro que, de repetirse el domingo, le permitiría superar a Viktor Gyökeres como máximo goleador de esta Nations League.

España, vigente campeona, tiene la oportunidad de conquistar un título internacional por tercer año consecutivo. Luis de la Fuente ya la condujo a la gloria de la Nations League en 2023 y a la EURO en 2024. Su estrella joven Lamine Yamal, es la carta de triunfo para lograr retener el título.

No fue difícil entender por qué ‘La Roja’ se ha mostrado tan imparable, ya que se adelantó por 4-0 ante Francia, pero su vulnerabilidad quedó al descubierto cuando ‘Les Bleus’ remontaron y perdieron por la mínima (5-4). Mikel Merino advirtió de la amenaza portuguesa: «Es otro equipo de una calidad increíble, no hay más que ver el once inicial y la plantilla».

ALINEACIONES

PORTUGAL: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves; Bernardo Silva, Ronaldo, Pedro Neto. DT: R. Martínez.

ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Fabian Ruíz: Yamal, Merino, Williams; Oyarzabal. DT: L. de la Puente.

ÁRBITRO: Sandro Scharer (Suiza)

HORA: 2:00 p.m.

ESCENARIO: Allianz Arena de Múnich