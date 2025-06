Pensión 65: cuidado con caer en las estafas al momento de cobrar la subvención económica de S/350

By

• A nivel nacional, 824 351 adultos mayores en situación de pobreza extrema iniciaron el cobro de su pensión con el aumento de S/100 prometido por el Gobierno.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inició el pago de la subvención económica para los 824 351 adultos mayores en situación de pobreza extrema, usuarios del programa Pensión 65, quienes recibieron un aumento de S/100; por lo que ahora pueden cobrar S/350, cumpliendo con la promesa de la presidenta Dina Boluarte.

Ante ello, desde el Midis se emitió una serie de recomendaciones para no caer en estafas por personas inescrupulosas que se aprovechan de los adultos mayores.

Para no caer en estafas, debemos enfatizar que Pensión 65 no solicita datos por teléfono ni redes sociales. Tampoco compartas tu clave ni tarjeta de débito del Banco de la Nación. No aceptes ayuda de extraños. Si necesitas apoyo para realizar el cobro, acude acompañado de un familiar o persona de confianza.

Para el momento del cobro en las ventanillas del Banco de la Nación de todo el país, es importante que los usuarios de Pensión 65 lleven el documento nacional de identidad (DNI) vigente.

De los más de 824 351 usuarios, cerca de 689 mil ya cuentan con su tarjeta de débito del Banco de la Nación y pueden retirar su pensión de manera fácil, sencilla y rápida. Así, si ya tienen tarjeta, puedes cobrar en:

✔Cajeros automáticos

✔Agentes Multired

✔Agentes municipales

De esta manera, se pueden evitar las colas y podrán hacer su retiro en cerca de casa.

Cabe destacar que el cobro se puede hacer con tranquilidad. No es necesario ir el primer día. La pensión se puede cobrar en cualquier momento después de la fecha de pago, que se inició este lunes 2 de junio.

En caso tengan inconvenientes, los usuarios o sus familiares se pueden comunicar al WhatsApp 942 962 116 o al correo electrónico, atencionalusuario@pension65.gob.pe

Datos:

• Además de la subvención bimestral, Pensión 65 brinda atención integral a sus usuarios con diferentes acciones, como la intervención “Te acompaño” para garantizar que los adultos mayores accedan a los servicios de salud en sus localidades.

• También se les hace la entrega de lentes para ver de cerca y con protección UV; así como la revaloración de habilidades ancestrales y emprendimientos a través de la intervención de “Saberes Productivos”, entre otras estrategias que permiten mejorar la calidad de vida de los 824 351 usuarios que son parte del programa Pensión 65 del Midis.

• Pensión 65, programa social del Midis, atiende a 253 469 usuarios en centros de poblados originarios en todo el Perú. Además, del total de usuarios, 1832 son centenarios al pasar los 100 años de edad.