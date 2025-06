Fernando Rospigliosi denuncia compra irregular de fusiles sin municiones y sobrevalorados: «Un negociado con FAME»

By

Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y actual congresista, denunció irregularidades en la compra de 7,323 fusiles Arad 5 para la Policía Nacional del Perú. Según él, el Ministerio del Interior, bajo la gestión de Juan José Santiváñez, cometió un error grave: adquirió el armamento sin incluir municiones, dejando las armas inoperativas. Además, señaló que el precio final superó los 89 millones de soles, muy por encima del presupuesto inicial de 61 millones, en un proceso sin licitación y con sospechas de sobrevaloración.

«Es absurdo que no hayan previsto las municiones»

Fernando Rospigliosi cuestionó la falta de planificación del gobierno. «No sé en qué está pensando esta gente. No compraron municiones para que las armas funcionen. Es absurdo», afirmó. Aclaró que, aunque las municiones suelen comprarse por separado, era «elemental» prever su adquisición para no paralizar el armamento. «Los fusiles son una cosa, las municiones otra. Sin ellas, las armas no sirven», remarcó.

Sobrevaloración y compras directas: «FAME es el vehículo del negociado»

El parlamentario acusó al gobierno de usar a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) para evitar licitaciones y pagar precios inflados. «Han comprado los fusiles a través de FAME, amarrada a la empresa israelí IWI, sin concurso público y sobrevaluados», denunció. Recordó que algo similar ocurrió con una compra anterior para el Ejército, donde se justificó el gasto con el falso argumento de desarrollar la industria militar nacional. «Todo es mentira. Solo es un pretexto para comprar sin licitación y con sobreprecios», insistió.

«Ensamblaje en Perú: un engaño para justificar el gasto»

Rospigliosi también criticó que los fusiles, aunque de diseño israelí, lleven inscripciones que dicen «ensamblados en Perú». «FAME solo junta algunas piezas y lo usa como excusa para su negociado», dijo. Cuestionó que el ensamblaje local no aporte tecnología ni reduzca costos, sino que funcione como una cortina para ocultar contratos directos y favoritismos.

Un patrón de irregularidades

El congresista vinculó este caso con otros escándalos de FAME, como la denuncia por plagio de fusiles ARAD 5 por parte de una empresa estadounidense, que exige 50 millones de dólares en indemnización. También recordó que la Contraloría ya había detectado irregularidades en compras previas, como la falta de instalaciones adecuadas para ensamblar fusiles adquiridos en 2023.

Rospigliosi cerró con una advertencia: «Este gobierno repite el mismo esquema: compras opacas, precios inflados y justificaciones falsas. Mientras, las armas no sirven y el dinero público se despilfarra».