Renato Rossini: “la vida no se acaba con un diagnóstico médico”

Foto y texto: Kevin Eneque

En entrevista para Diario UNO y La Última Digital actor de 54 años, nos cuenta su lucha contra el Parkinson, rememora la popular serie junto a Julián Legaspi: El Ángel Vengador, su retorno al teatro y mucho más

-Renato, empezaste a temprana edad en el mundo de la actuación…

Mi madre me consideraba un niño bonito y me llevaba a todos los castings para hacer comerciales. Yo no quería grabar, sin embargo, me escogían. Mi humor cambiaba luego cuando me decía: aquí está tu platita, fruto de tu trabajo hijo, cómprate lo que quieras. Ahí respondía “mamita cuando hacemos el próximo comercial” (risas).

-¿Y cómo despertó tu interés por la televisión?

La televisión siempre me llamó la atención. Desde pequeño acompañaba a mi tío Guillermo Rossini a Panamericana Tv a sus grabaciones de “Risas y Salsa”. Una de las secuencias que más me gustaba ver grabar era “El jefecito”, donde actuaban Antonio Salim y Analí Cabrera. Yo llegaba a las 7 de la mañana al canal y me iba a la 8 de la noche. Era feliz estando ahí.

* CATTONE, EL ÁNGEL VENGADOR Y LA TV

-Siempre mencionas a Cattone ¿cómo influyó artísticamente en tu vida?

Osvaldo Cattone fue mi mentor, mi padre artístico. Mi primera obra de teatro como extra fue con la dirección de él. Tenía entre 16 a 17 años y se llamó: Vidas privadas. Participé de sus diversos talleres y por esas cosas de la vida, antes de fallecer me dirigió en el 2019 con la obra: Reina por un día. En elenco participaron Regina Alcover, Elvira de la Puente, Julián Legaspi, Leonardo Torres Descalzi y otros grandes actores.

-En 1993 protagonizaste el Ángel Vengador: Calígula, ¿qué te dejó la miniserie?

Para un joven Rossini de 22 años fue un gran regalo. Con Julián Legaspi, el gran Lucho Llosa y un gran elenco la hicimos en la televisión. La ciudad se paralizó desde el primer capítulo. De un momento a otro fui famoso. Fue como estar en una carretera y de pronto te cae un huaico de popularidad.

-En ese momento, ¿te mareó la fama?

Nunca despegué los pies de la tierra. Sabía que, si me mareaba, podía perder mi horizonte. Eso sí, agradecí y disfruté al máximo la fama.

-¿Cuál consideras que ha sido tu mejor actuación?

Me empeñé en hacer un buen papel en todas las obras de teatro, cine y televisión que participé. Afortunadamente no me quedé con ningún personaje. Por las calles todos me dicen: ¡Hola Renato Rossini! Eso me alegra mucho, prevaleció mi nombre de pila.

-¿Y cómo ves a nuestra televisión?

En algún momento la televisión fue un boom. En Latinoamérica consumían mucho nuestras producciones. Hasta el año 2000 se hicieron producciones como: Malicia, La Noche, Torbellino, Obsesión, Boulevard, Los Choches, y muchas más. Estábamos a la par de Colombia. Sin embargo, todo se frenó de manera irreversible.

*RENATO Y LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON

-Renato, ¿cómo te diagnosticaron que asomaba en tu vida el Parkinson?

A los 47 años me diagnosticaron esta enfermedad. Muchos creen que es propia de adultos mayores, pero no es así. Ahí lo tienes al actor Michael J. Fox (detectaron el Parkinson cuando tenía 29 años) Estoy llevando un tratamiento agresivo con el Dr. Navarrete desde México por video llamada, eso me permite estar sentado frente a ti y sin temblar.

-Renato, ¿has contemplado medicamentos basados en cannabis para tu tratamiento?

Todos los tratamientos son aceptados y siempre que el cuerpo los reciba y los genere de manera positiva. El Parkinson en una enfermedad que no tiene piedad, te destruye. Cualquier tratamiento es muy costoso y se conoce poco. Por eso estoy viendo la posibilidad de abrir una ONG para ayudar a las personas que tienen esta enfermedad. Todos nos tenemos que ayudarnos.

-Y con el ánimo arriba, vuelves al teatro….

Quiero reencontrarme con el público. En junio estaré en la comedia “Soltero, casado, viudo y divorciado”. Mientras mi cuerpo de, me sienta bien, quiero hacer de todo. Correr tabla, andar en moto, actuar en teatro, cine, televisión. Estoy en cuenta regresiva del tic tac. Vamos a ver hasta cuando dura la máquina de Renato Rossini, mental y corporal. La vida no se acaba con un diagnóstico médico.

Dato 1

El Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por una afección en el cerebro que causa temblores, rigidez y lentitud en los movimientos. En nuestro país afecta a unas 30 mil personas. El tratamiento temprano y el apoyo emocional pueden mejorar a calidad de vida de los pacientes.

Dato 2

Renato Rossini, junto a Pedro Sánchez, Juan Carlos Diaz y Luis Cervera, protagonizan la obra: “Soltero, casado, viudo y divorciado”

Desde el viernes 13 de junio

Teatro Auditorio Miraflores / 8 p.m.

Entradas: Joinnus