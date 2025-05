Foro Ferroviario culminó con grandes recomendaciones

By

Evento organizado por el CIP Lima, fue clausurado por el alcalde Rafael López Aliaga

Urge que se ponga en marcha diversos macro proyectos ferroviarios comprendidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, a fin de lograr la integración del territorio y la modernización del país, coincidieron en demandar expertos peruanos y extranjeros al término del Foro Internacional de Desarrollo Ferroviario en el Perú, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) y que fue clausurado anoche por el burgomaestre limeño Rafael López Aliaga.

«Este Foro marca el inicio de una etapa en que la ingeniería peruana lidera el desarrollo ferroviario que el país merece”, afirmó el decano del CIP Lima, Edwin Chavarri, quien

destacó la preparación del gremio para apoyar técnicamente al Estado en proyectos de largo plazo.

El vicedecano del CIP Lima, Elías Tapia, dijo que ha quedado claro que los macro proyectos ferroviarios están listos para su licitación y es hora de accionar para hacer posible la conectividad ferroviaria multimodal del territorio nacional e internacional. “Tenemos que dejar el miedo atrás y pasar a la acción”, subrayó.

Por su parte, Giancarlo Silva, director de proyectos en Proinversión, hizo ver que se trata de megaproyectos que por su complejidad tendrán repercusión en el contexto económico, social y político del país y precisan para su ejecución de la alianza pública y privada. Mencionó el proyecto de carga de minerales de tres grandes minas, cuya ruta será de Andahuaylas al puerto de Marcona, que demandará una inversión calculada en 8 mil millones de dólares.

Víctor Aragonés, representante del Banco Mundial dijo que el Perú tiene un gran potencial para explotar nuevas vías ferroviarias a nivel multimodal y que el BM cuenta con metodologías , financiamiento y expertos que permitirían la mejor ejecución de los diversos proyectos. Consideró que los proyectos conectados a diversos puertos no solo impulsarían el desarrollo minero, sino además diversos proyectos agroindustriales.

A su turno, Carlos López, jefe de proyectos financiamiento del BBV-Perú, consideró que se deben poner en marcha paquetes de proyectos, puesto que los inversionistas no vienen solo por un proyecto sino que buscan invertir por varios de ellos, especialmente en aspectos de construcción y financiamiento. Hizo ver que su representada no invierte, sino que presta el dinero al 1 o al 3 por ciento para que los inversionistas puedan atender los requerimientos de los proyectos.