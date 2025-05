Persecución política judicial continúa: Abogado Víctor Peralta reveló que Cerrón “se encuentra dentro del país” y está “puesto a buen recaudo”

EL LÍDER DE PERÚ LIBRE presentó un recurso judicial donde argumenta que las pruebas que sustentaron su detención preventiva han perdido fuerza. El juez no comunicó su decisión tras la audiencia de ayer, jueves, y notificará la resolución posteriormente

Vladimir Cerrón busca revocar prisión preventiva alegando que elementos de convicción “se han desvanecido”

 Juez Leodan Cristóbal Ayala no comunicó su decisión al finalizar la audiencia, indicando que notificaría la resolución a las partes posteriormente.

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre que permanece a buen recaudo desde octubre de 2023 debido a una condena del caso Aeródromo Wanka –posteriormente revocada, solicitó al Poder Judicial que revoque la prisión preventiva de 24 meses dictada en su contra por presunto lavado de activos. En un extenso documento presentado ante el Sexto Juzgado de

Investigación Preparatoria Nacional, el líder socialista argumenta que los elementos de convicción que originalmente sustentaron la medida “han menguado en su intensidad” y ya no justifican mantenerlo bajo esta restricción.

LOS ARGUMENTOS

DE LA DEFENSA

El recurso, presentado el 27 de mayo, se basa en el principio jurídico “rebus sic stantibus”, que permite modificar medidas cautelares cuando cambian las circunstancias que las motivaron. Cerrón alega que “los elementos de convicción que en su inicio dieron lugar a la comparecencia con restricciones, no se han corroborado ni mucho menos han surgido nuevos elementos, por el contrario, los elementos primigenios han menguado”.

La defensa destaca que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) realizó una fiscalización definitiva de sus tributos del año 2020. El resultado

mostró “presuntos incrementos patrimoniales no justificados atribuidos por S/ 9,054.56”, una cifra significativamente menor al desbalance patrimonial de S/ 6’387,070.42 que inicialmente había determinado el Ministerio Público como indicio de lavado de activos. Además, la resolución de determinación final le otorgó un “saldo a favor de S/ 1,474.00”.

SOBRESEIMIENTO

EN CASO PARALELO Y

DECISIONES JUDICIALES

FAVORABLES

Otro elemento central del argumento es el sobreseimiento definitivo que obtuvo Cerrón en un proceso paralelo por lavado de activos. La Primera Sala de Apelaciones de Huancayo confirmó en abril de 2025 el archivo de la investigación relacionada con presuntos pagos de la empresa minera Chinalco, convirtiendo este asunto en “cosa juzgada”.

Este caso había sido mencionado como antecedente en la investigación actual. El documento también menciona que el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus que anuló parcialmente su condena por negociación incompatible. Esta sentencia del 3 de diciembre de 2024 “declaró fundada la demanda de habeas corpus” y ordenó al Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial “que emita nuevo pronunciamiento” sobre su situación legal.

LA AUDIENCIA DE AYER Y

LA DILACIÓN JUDICIAL

Durante la audiencia del jueves 29 de mayo, el abogado Víctor Peralta reveló que Cerrón “se encuentra dentro del país” y está “puesto a buen recaudo”. Explicó que su patrocinado

busca “salir nuevamente a ejercer todos sus derechos laborales, cuidar de su madre, estar al lado de su esposa”, una ciudadana cubana que depende económicamente de él.

El abogado precisó que Cerrón no realiza actividad laboral debido a la orden judicial, pese a que anteriormente ejercía como médico neurocirujano, docente universitario y secretario general de su partido. También mencionó que cuenta con una pensión como docente pero no percibe ingresos adicionales por su situación legal.

Sin embargo, el juez Leodan Cristóbal Ayala no comunicó su decisión al finalizar la audiencia, indicando que notificaría la resolución a las partes posteriormente. Esta dilación genera interrogantes sobre los fundamentos para mantener una medida cautelar cuando, según la defensa, los elementos que la sustentaron han perdido consistencia tras múltiples pronunciamientos judiciales favorables al investigado.

La decisión determinará si Cerrón puede enfrentar el proceso en libertad o si debe continuar con las restricciones vigentes, pese a los cambios sustanciales en su situación procesal.