Lágrimas de Lagarto: Vizcarra insiste en postular en 2026 y niega fuga

El expresidente afirma que enfrentará la justicia y que no huirá. Confía en su absolución y reitera su intención de volver a postular.

Martín Vizcarra aseguró que no planea huir del país pese al proceso judicial que enfrenta por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua. En entrevistas recientes, reiteró que confía en una sentencia absolutoria y reafirmó su deseo de postular a la presidencia en 2026, a pesar de tener dos inhabilitaciones. Señaló que quedarse en el Perú es una cuestión de coherencia política y respeto a sus electores.

No me voy a fugar ni a esconder

El expresidente afirmó que enfrentará cualquier fallo judicial en el Perú. “Respeto a la justicia y lo que diga. Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar, no voy a ir a una embajada. Lo estoy diciendo acá, y queda grabado», dijo.

Vizcarra enfrenta cargos por presuntos actos ilícitos cometidos cuando fue gobernador de Moquegua. Aun así, sostiene que dará la cara y que una eventual condena no lo hará escapar. “Siempre doy el pecho, no arrugó. Lo que decida la justicia, nosotros lo vamos a aceptar”, afirmó.

Confía en una sentencia absolutoria

Vizcarra asegura que no hay pruebas que sustenten los cargos en su contra. “Estoy seguro de que va a ser absolutoria, porque no hay bases. Es una campaña intensa, mediática, para querer confundir a la población en el sentido de que nosotros hemos hecho un acto de corrupción, cuando lo que hemos hecho es denunciar un acto así», declaró.

El expresidente asegura que ha actuado con transparencia. Sostiene que su proceso responde más a un intento por desprestigiarlo públicamente que a una investigación sólida.

Vizcarra busca volver a la presidencia

Pese al proceso judicial, Vizcarra confirmó su intención de ser candidato presidencial en 2026. “Yo soy peruano, yo quiero a mi patria, yo quiero ser candidato a la Presidencia y quiero servir a mi país», señaló.

Insiste en que no busca evadir la justicia, sino presentarse como una alternativa política. “Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar”, repitió. ¿Alguien le cree?

Un mensaje a sus seguidores

Vizcarra también apeló a su electorado. Afirmó que una fuga sería una traición a quienes aún confían en él. “Imagínate cómo quedaría con esos 4 millones de personas que confían en mí, y que estoy seguro que van a ir subiendo, si es que digo una cosa y no la cumplo”, dijo.

Con estas declaraciones, el exmandatario busca mantener su capital político y diferenciarse de otros líderes procesados que han recurrido a asilo o escapado de sus responsabilidades judiciales.