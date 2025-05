Fiscalía de Lurín pide prisión contra los presuntos miembros de la banda criminal «Los Chukys de Manchay»

El Ministerio Público de Lurín presentará requerimiento de prisión preventiva contra sujetos que integrarían la banda criminal «Los chukys de Manchay», los mismos que fueron intervenidos con casi medio kilo de droga (marihuana), arma de fuego cargada con cartuchos, y 30 cartuchos, ésta sería una banda criminal dedicada a extorsionar y a la comisión de diferentes delitos que causan temor a la sociedad de Pachacamac y Manchay.

El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín investiga a los detenidos, Rutman Edgar C. C., Gian Piero A. C. C., sindicados como coautores por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, delitos de peligro común, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas (tenencia compartida de arma de fuego y municiones), en agravio del Estado peruano.

Asimismo, Rutman Edgar C. C., Gian Piero A. C. C., y Paúl Martin C. S., como coautores por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública/salud pública, en la modalidad de formas atenuadas de elaboración, comercialización y posesión (microcomercialización o microproducción en agravio del Estado. También, a estos últimos como coautores de la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública/paz pública, en la modalidad de banda criminal, en agravio del Estado.

La audiencia ha sido programada para el lunes 2 de junio de 2025, a las 12:30 horas, en el Juzgado de Manchay.