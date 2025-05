Premier Arana cuadra a Fiscal de la Nación

By

POR PEDIR AL CONGRESO reconsiderar archivamiento del caso Rolex de la presidenta.

Alza su voz. En conferencia de prensa brindada ayer miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció enérgicamente contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por su solicitud al Congreso de la República para que se reconsidere el archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta

Dina Boluarte por el caso conocido como “Rolex”. Arana calificó la acción como un “exceso sin precedentes” y expresó su preocupación por lo que

consideró un intento de vulnerar las competencias del Poder Legislativo. “Se pretende dejar sin efecto, vulnerar definitivamente las competencias propias del Congreso de la República, pero además pretende afectar la investidura presidencial”, declaró.El caso en cuestión fue archivado por la Comisión Permanente del Congreso, luego de que la Subcomisión

de Acusaciones Constitucionales aprobara un informe en ese sentido. La denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación para poder continuar con las investigaciones sobre la adquisición de relojes de lujo por parte de la mandataria.

NO EXISTE

ANTECEDENTES

El Premier, subrayó que la figura de un recurso de reconsideración, como el presentado por la fiscal Espinoza, no está contemplado en el Reglamento del Congreso para el tratamiento de denuncias constitucionales. Afirmó que este tipo de acciones no tiene antecedentes en la historia reciente del país.