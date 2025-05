Rossana Fernández Maldonado sigue en carrera a la final del reality y celebra éxito en el teatro

By

“Se vive una tensión fuerte y de nervios en El Gran Chef”. Así resume su participación en el popular reality de cocina de Latina Rossana Fernández Maldonado, quien se salvó de la tercera noche de eliminación de ‘El Gran Chef Famosos, Extremo’, donde se despidió del concurso la actriz Pilar Delgado.

Rossana celebró seguir en el camino para llevarse la Olla de Oro a su casa, sin embargo, reconoce que pese a tener nociones en la cocina le ha sido difícil seguir el ritmo de la competencia.

“No soy tan buena en la cocina en realidad y lo que me está costando mucho es el nivel de la sazón porque yo como bajo en sal, comida más neutra. Acá hay que hacer comidas mucho más aderezadas, cosas que no suelo hacer en casa como anticucho, bofe, filetear un pescado”, comentó.

Sin embargo, la cantante y actriz asegura que dará todos de sí para salir airosa y superar todos los retos en la cocina. “Tengo muchas ganas de llegar a la final, quiero ganar, no es un panorama fácil y me estoy esforzando un montón. La competencia está super reñida. Hay gente que cocina muy bien, por ejemplo, Julián Legaspi cocina muy rico. Uno nunca sabe lo que te va a tocar preparar. Siento que estoy aprendiendo y definitivamente he mejorado en la cocina”, añadió.

De otro lado, Rossana añadió que este 2025 hasta ahora le viene dando grandes experiencias en el teatro pues luego de formar parte de la exitosa comedia teatral ‘La verdad’, ahora se encuentra celebrando lo buenos comentarios que está logrando con la obra musical ‘Querido Van Hansen’ en el Teatro Nos.

“Estoy muy contenta con lo que está pasando en el teatro, las oportunidades que me han llegado. ‘La verdad’ fue una comedia exitosa y ahora llegó la oportunidad de trabajar en este musical de Broadway que ha sido un éxito en todos los países que se ha puesto en escena. Preludio ha hecho un trabajo impecable a todo nivel, es muy satisfactorio después de tantos meses de ensayo, ver este resultado maravilloso. Las salas están llenas, la gente sale muy tocada por la obra que está dedicada a los adolescentes y toca temas muy profundos. La gente sale muy movida, estoy feliz”, acoto Fernández Maldonado.