Iron Maiden celebra 50 años con gira mundial 

La banda británica Iron Maiden arrancó en Hungría su tour mundial con un setlist clásico, marcando su primer show sin Nicko McBrain.

Iron Maiden celebró sus 50 años con un concierto en Budapest el 27 de mayo, dando inicio a su gira mundial Run For Your Lives. La banda tocó un repertorio de clásicos de sus primeros nueve discos y presentó a su nuevo baterista, Simon Dawson, tras el retiro de Nicko McBrain por problemas de salud.

Primer concierto con nueva formación

Iron Maiden inició su gira mundial Run For Your Lives con un show a lleno total en la arena László Papp de Budapest, Hungría. Fue una noche especial: celebraron cinco décadas de historia y presentaron a Simon Dawson como nuevo baterista, en reemplazo de Nicko McBrain, quien dejó las giras en diciembre de 2024 tras más de 40 años junto a la banda. Aunque los fans notaron su ausencia, Dawson cumplió con un desempeño aceptable, según medios especializados y foros de seguidores.

Clásicos que regresan al escenario

El setlist incluyó 17 canciones de los primeros nueve discos de Iron Maiden, con temas que no tocaban en vivo desde hace décadas, como “Killers” (ausente desde 1999) y “Murders in the Rue Morgue” (desde 2005). También interpretaron piezas esenciales como “The Number of the Beast”, “Fear of the Dark” y “Hallowed Be Thy Name”.

Mantuvieron sus tradicionales introducciones y cierres: arrancaron con la grabación de “Doctor Doctor” de UFO y cerraron con “Always Look on the Bright Side of Life” de Monty Python.

La escenografía también cambió. Esta vez, en lugar de telones clásicos, usaron pantallas LED que proyectaron animaciones distintas según cada canción, generando una nueva experiencia visual.

Un tour aún centrado en Europa

Por ahora, el tour Run For Your Lives solo tiene fechas confirmadas en Europa. El próximo concierto será en Madrid, el 5 de julio, única parada en España. Se espera que el setlist se mantenga en todas las presentaciones. Aún no se han confirmado fechas fuera del continente, aunque los fanáticos en Sudamérica y otras regiones esperan que la gira se expanda.

Iron Maiden compartió en sus redes videos y registros de su primer show. El entusiasmo del público y la vigencia de sus clásicos muestran que, a medio siglo de su fundación, la ‘Doncella’ sigue corriendo con fuerza.