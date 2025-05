Nuevo proyecto de ley propone retiro de 4 UIT de AFP con garantía de pensión mínima

By

Congresista busca aliviar crisis económica de afiliados de AFP sin afectar su futuro previsional, en medio de un contexto de pobreza y violencia creciente.

El congresista José Luna Gálvez presentó un proyecto de ley que permitiría el retiro excepcional de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los fondos de las AFP, sin perder el derecho a pensión mínima ni al subsidio estatal. La iniciativa, registrada como PL 11331/2024-CR, apunta a ayudar a los 7.7 millones de afiliados, especialmente a quienes enfrentan desempleo e informalidad. Luna Gálvez justifica la medida citando el aumento de pobreza (27.6% en 2024) y la ola de violencia (803 homicidos hasta mayo de 2025, un 22% más que en 2024).

Cómo funcionaría el retiro

El proyecto plantea desembolsos mensuales de hasta una UIT, con el primer pago a los 30 días de la solicitud. Los fondos retirados serían intangibles, excepto para deudas alimentarias, que podrían cobrar hasta el 30% del monto. La ley se declara «transitoria y excepcional», evitando así las restricciones de la aún no implementada Ley de Modernización Previsional.

Luna Gálvez asegura que el sistema actual ya falla para muchos: «Millones de afiliados no aportan hace años y no lograrán una pensión mínima. Este retiro no empeora lo que ya está roto».

Críticas y contexto social

El congresista rechaza los argumentos que alertan sobre el riesgo para las pensiones. «La crítica ignora la realidad: la gente necesita comer hoy», dijo. Los datos respaldan su postura: 9 millones de peruanos en pobreza y un récord de 9,097 denuncias por extorsión en cuatro meses (19 cada hora).

La violencia también marca el debate. Según el SINADEF, en 2025 ya se superaron los homicidios de todo 2017, con distritos como San Juan de Lurigancho como epicentros de crimen organizado.

¿Solución o parche?

Mientras el proyecto se discute, analistas señalan que refleja una crisis más profunda. El sistema previsional no protege a los informales (70% de la PEA), y medidas como esta, aunque urgentes, no resuelven la falta de empleo digno.

Luna Gálvez insiste en que es un alivio inmediato: «No hablamos de ideologías, sino de que una madre pague la luz o un joven escape de la extorsión». El Congreso tendrá la palabra, pero el reloj corre para millones que hoy eligen entre comer o cotizar.