Alanoca toma la posta en Nuevo Perú tras renuncia de Castro y retiro de Mendoza

Su proclamación se produjo durante el II Consejo Nacional de Nuevo Perú celebrado en Lima los días 24 y 25 de mayo.

 Candidatura busca copiar el gran éxito de Pedro Castillo: un profesor y dirigente indígena, luego de los fracasos electorales de Verónika Mendoza.

 Julio Castro decidió dar un paso al costado. Trascendió que su hijo había ocupado el cargo de gerente de Leasing en Interbank, según informó el investigador Gino Román.

Vicente Alanoca fue elegido por unanimidad como candidato presidencial de Nuevo Perú para las elecciones de 2026. El anuncio se hizo oficial durante el II Consejo Nacional del partido, realizado en Lima los días 24 y 25 de mayo. Su proclamación marca un cambio de rostro en la izquierda progresista, tras el retiro de Verónika Mendoza y la renuncia del precandidato Julio Castro, cuestionado por los vínculos de su hijo con la banca privada.

La candidatura de Alanoca surgió tras la sorpresiva salida de Julio Castro, quien abandonó la carrera por “motivos personales”. Sin embargo, el investigador Gino Román reveló que su decisión se produjo luego de que trascendiera que su hijo había sido gerente de Leasing en Interbank, lo que generó críticas dentro del partido por la incongruencia entre el discurso antisistema y los vínculos familiares con el sector financiero.

Verónika Mendoza, líder histórica del partido, anunció también que no postulará por tercera vez a la presidencia. Durante su intervención ante la militancia, afirmó que su rol ahora será fortalecer la organización partidaria.

Aunque respaldó públicamente a Alanoca, el tono de sus declaraciones reflejó un distanciamiento que muchos interpretan como una retirada estratégica tras sus fallidos intentos electorales. Alanoca, de 47 años, es

antropólogo, profesor universitario en Puno y doctor en Historia de América

Latina. Su perfil, de raíces indígenas y formación académica sólida, fue resaltado por la dirigencia como símbolo de autenticidad y compromiso con los sectores excluidos. “Así como he sido leal a mi comunidad,voy a ser leal al partido y al Perú”, dijo tras su proclamación. La candidatura aún deberá ser validada por la mesa unitaria de izquierda, que incluye a Voces del Pueblo, el Partido de los Trabajadores del Perú y Primero la Gente. En este espacio, Alanoca deberá competir —directa o indirectamente— con figuras de mayor visibilidad mediática, como el congresista Guillermo Bermejo, quien también busca encabezar una fórmula unificada.

El principal reto de Alanoca será salir del anonimato regional y conectar con un electorado nacional cada vez más escéptico. Además, deberá evitar

que su candidatura quede atrapada entre los gestos simbólicos de inclusión y la fragmentación estructural de la izquierda peruana, que no logra articular un proyecto común desde hace más de una década.

De la banca a la ruptura: el factor Castro que sacudió a Nuevo Perú

La salida de Julio Castro fue detonada por una revelación incómoda: su hijo

había trabajado como gerente en el banco Interbank. En un partido que cuestiona frontalmente al sistema financiero, el hecho fue interpretado como una contradicción insostenible. Castro optó por retirarse, pero su caso dejó al descubierto las tensiones entre discurso ideológico y vínculos reales de algunos dirigentes.

El episodio reavivó el debate sobre la “izquierda caviar” y sus límites políticos. Mientras sectores del partido pedían mayor coherencia, otros temían una purga interna. El resultado fue una apuesta por Vicente Alanoca, figura menos expuesta y más alineada con el relato antisistema que Nuevo Perú busca reconstruir de cara a 2026.