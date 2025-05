Keiko cumple 50 años y la critican porque nunca trabaja

AL CELEBRAR SU ONOMÁSTICO, LA LIDERESA DE FUERZA POPULAR, AGRADECIÓ A TODO EL MUNDO EN REDES SOCIALES, MENOS A SU PADRE, EL FALLECIDO EXDICTADOR ALBERTO FUJIMORI

 Cibernautas la trolean y le dicen en su cuenta X que se ha pasado medio siglo sin trabajo conocido.

 Tampoco menciona a su madre o sus hermanos, solo habla de sus dos hijas, “mi motor y mi luz”.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi celebró sus 50 años de vida y en un mensaje por la red social X, agradeció el apoyo de sus amistades y de sus hijas, pero se olvidó de mencionar a sus padres y hermanos. Sus opositores le recordaron que nunca ha trabajado en su vida. Keiko publicó su mensaje con una foto en la que se luce sonriente, con un vestido azul, pero de inmediato fue troleada por sus críticos, quienes le enrostraron además que haya estudiado en dos universidades de Nueva York y Boston, en Estados Unidos, con gastos pagados con dinero

del estado peruano.

“¡YA SON 50 AÑOS! Medio siglo de vida, aprendizajes, amor y momentos que me marcaron para siempre”, escribió la lideresa fujimorista al iniciar su

mensaje, que fue colgado en las redes sociales en las primeras horas de la mañana y fue replicado por sus seguidores.

“Gracias a quienes han estado en las buenas y en las malas, a quienes me enseñaron el valor de la amistad, y a mis hijas, mi motor y mi luz. Y gracias a Dios por sostenerme incluso en los momentos donde parecía que no había salida”, añadió sin acordarse de su padre, el finado ex dictador Alberto Fujimori.

En su mensaje tampoco se acordó de su madre, Susana Higuchi, también fallecida en el 2021 y quien, cuando su hija Keiko ya era candidata presidencial, la comparó con el demonio porque no la apoyó, en los años 90, cuando estaba en proceso de divorcio con el entonces presidente Fujimori. Igualmente fue evidente que Keiko tampoco le dedicó ninguna línea de agradecimiento a sus hermanos menos, Sachi Marcela y Kenji, quienes le dieron amplio respaldo durante sus tres campañas presidenciales en los años 2011, 2015 y 2022.

“Ingrata, no te acuerdas de sus padres ni de tus hermanos, nunca dejarás

de ser egoista”, le respondió un internauta y otros la trolearon recordándala que, en sus 50 años devida, Keiko no ha trabajado nunca y solo ha vivido de sus cargos en la administración pública.

“Vives del cupo que te entregan los 23 congresistas de Fuerza Popular, eres

una conchuda”, le escribió Martina, otra internauta.

“Debes rendir cuenta de tus ingresos, ya es hora que te pongas a trabajare de verdad y no seguir con la teta del estado”, le respondió otra opositora.

MUY CUESTIONADA

Keiko Fujimori fue primera dama desde mediados del primer gobierno de

su padre, cuando éste se peleó con su esposa, Susana Higuchi, luego que esta denunció públicamente a sus cuñados de beneficiarse con la ropa donada por Japón para las poblaciones pobres del Perú.

A ella también se le cuestiona el haber estudiado en universidades

de Nueva York y Boston, y de haberse mantenido con fondos que le eran

enviados por el entonces asesor de su padre, Vladimiro Montesinos,

a quien cariñosamente llamaba “tío Vlady”.

DATOS: EN LA ÚLTIMA parte de su mensaje, Keiko anotó: “Con el corazón

lleno de gratitud, ¡brindo por lo vivido y por todo lo que está por venir!”,

recibiendo el saludo y las felicitaciones de los miembros de la bancada fujimorista en el Congreso y de sus partidarios.