Ositran defiende cobro de TUUA de transferencia en Jorge Chávez

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez iniciará operaciones el 1 de junio con la implementación de la TUUA de transferencia, una tarifa adicional que deberán pagar los pasajeros en conexión nacional e internacional. Aunque no se aplicaba antes, esta tarifa fue incluida en la Adenda 6 del contrato de concesión entre el Estado y Lima Airport Partners (LAP). Ositran sostiene que esta obligación está vigente desde marzo, no ha sido anulada por ninguna autoridad, y busca cubrir servicios exclusivos para pasajeros en tránsito. Las aerolíneas, por su parte, aún no llegan a un acuerdo con LAP sobre cómo se aplicará el cobro.

TUUA de transferencia entra en vigencia con el nuevo Jorge Chávez

Con la inauguración oficial del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el próximo 1 de junio, se activará la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia. Esta tarifa se aplicará a todos los pasajeros que realicen escalas en Lima, ya sea en vuelos nacionales o internacionales.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que este cobro se encuentra contemplado en la Adenda 6 del Contrato de Concesión, firmada el 8 de marzo de 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP). La tarifa fue aprobada mediante resolución emitida el 28 de marzo de 2025 y, según la institución, “no ha sido cuestionada ni anulada por autoridad alguna”.

¿Cuánto costará hacer escala?

Los montos establecidos para esta nueva tarifa son los siguientes:

Pasajeros de vuelos internacionales: 11.32 dólares.



Pasajeros de vuelos nacionales: 7.07 dólares.



Hasta ahora, los pasajeros que hacían escala en el aeropuerto de Lima no pagaban esta tarifa. Con la puesta en operación del nuevo terminal, esto cambiará. El cobro aplicará desde el inicio de operaciones, el 1 de junio de 2025, y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. La tarifa será reajustada anualmente por inflación, en conjunto con el resto de tarifas aeroportuarias.

Servicios exclusivos y aplicación del cobro

Ositran justificó la implementación de esta TUUA de transferencia señalando que cubre servicios específicos para pasajeros en conexión, como espacios exclusivos para espera, mejorando su experiencia dentro del aeropuerto. “El solo hecho de tener una sala exclusiva, van a tener la posibilidad de esperar ahí para su próximo vuelo y no veremos lo que vemos hoy: gente durmiendo en las bancas”, declaró Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva del organismo, en entrevista con Ampliación de Noticias.

Sin embargo, aún no se ha definido cómo se hará el cobro, pues no hay acuerdo entre las aerolíneas y LAP. Según Ositran, las aerolíneas necesitan 105 días para incorporar el monto en los pasajes, y han solicitado 21 días adicionales. LAP estima que el cobro se podría realizar 126 días después de que Ositran fije el monto.

Mientras tanto, las aerolíneas han presentado un recurso de reconsideración contra la medida, aunque siguen en conversaciones con el concesionario para encontrar una forma de implementación que no complique el trámite para los pasajeros.

Evaluación tarifaria en 2026

Además, todas las tarifas aeroportuarias —incluyendo la TUUA nacional e internacional, la tarifa de aterrizaje y despegue, la tarifa de estacionamiento, la de embarque y la de uso de instalaciones de carga— serán sometidas a una evaluación general en 2026. Este proceso de revisión tarifaria, según el Reglamento de Tarifas (RETA), ocurre cada cinco años y entrará en vigencia en enero de 2027.

Posición institucional

Frente a los cuestionamientos sobre la legalidad de la tarifa, Ositran recalcó que esta fue acordada contractualmente y aprobada por resolución oficial. “No se comprende por qué hoy, a más de diez años de firmada, algunas personas pretenden alegar su invalidez alegando que era ilegal y desconocida”, precisó en un comunicado.

Ositran advirtió que no aplicar la tarifa habría significado un incumplimiento de los compromisos contractuales del Estado con el concesionario LAP. Por eso, su aplicación fue considerada necesaria y urgente, pese a que aún falta consensuar con las aerolíneas la forma de cobro.

Esta nueva TUUA de transferencia plantea interrogantes sobre su implementación efectiva y los costos adicionales que afrontarán los pasajeros. Mientras se espera que las partes involucradas lleguen a un acuerdo, la medida ya está formalmente en vigor y representa un nuevo capítulo en el desarrollo del sistema aeroportuario nacional.