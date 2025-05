APP bajo la lupa: Mineros informales de Pataz con Reinfo vigente militan en partido de Salhuana

Presidente del Congreso reconoce que entre 200 y 300 mineros en Reinfo podrían estar afiliados a su partido, pero defiende que no existe mecanismo para verificarlo. Cuestiona denuncias contra Boluarte y defiende modelo económico.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, admitió que mineros informales de Pataz (La Libertad) con registro vigente en el Reinfo están afiliados a Alianza para el Progreso (APP), su partido político. Según un reportaje de Cuarto Poder, el 26.7% de los 168 mineros con Reinfo en esa provincia militan en APP, el porcentaje más alto entre todas las organizaciones políticas. Salhuana argumentó que los partidos no tienen capacidad técnica para verificar si sus militantes están en ese registro.

«No hay cómo verificarlo»

Salhuana defendió que no existe un requisito para declarar la condición de Reinfo al afiliarse a un partido. «Cuando uno se inscribe en un partido político, no hay un rubro en la ficha de inscripción que exija o pregunte si está inscrito o no en un registro», dijo. Añadió que «pueden ser 200 o 300» los mineros en esa situación, pero insistió en que APP no tiene herramientas para confirmarlo.

El legislador aclaró que estar en el Reinfo no implica necesariamente actividades ilegales, pues este registro fue creado en 2016 mediante un decreto legislativo. «Tiene un amparo legal, puede ser criticado, pero está vigente», señaló. No obstante, prometió que su partido tomará precauciones: «Verificaremos si esos ciudadanos tienen sentencias que les impidan ejercer derechos políticos».

Críticas a denuncias contra Boluarte

Salhuana también se refirió a las cinco denuncias constitucionales presentadas por la fiscal Delia Espinoza contra la presidenta Dina Boluarte. Las calificó como «un pésimo mensaje» en un contexto de inseguridad ciudadana. «Lo peor que podemos hacer es la confrontación entre autoridades», afirmó, abogando por unidad entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo.

Defensa del Congreso y la economía de mercado

Consultado sobre la alta desaprobación del Legislativo en encuestas, Salhuana lo atribuyó a «opiniones en determinadas circunstancias» y prometió más esfuerzo para mejorar su imagen. Defendió la democracia representativa y criticó las propuestas de asamblea constituyente: «Venden falsas ilusiones; solo la economía de mercado saca adelante a los países». Mencionó a Bolivia y Venezuela como ejemplos de fracaso, contrastándolos con el modelo peruano.

El caso de los mineros de Pataz reaviva el debate sobre la informalidad y su vinculación con la política, mientras Salhuana intenta deslindar responsabilidades. Sus declaraciones reflejan la tensión entre la normativa vigente y la exigencia de transparencia en los partidos.