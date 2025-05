«Cachuca” nos dice adiós. Hijo predilecto de El Agustino, nos cuenta de Los Mojarras y su próximo libro a presentar

By

Por: Kevin Eneque

El hijo predilecto de El Agustino inició gira de despedida. Fue víctima de racismo cuando apenas tenía 11 año. Cantó con Lorenzo Palacios “Chacalón” en la Carpa Grau. Venció la COVID -19, luego de estar 90 días en cuidados intensivos. Hace tres meses lanzó un disco de vinilo con sus más populares temas, entre ellos: Triciclo Perú y Nostalgia provinciana. En julio, presentará un libro – diario donde recopilará sus 40 años de vida musical junto a su querido grupo: Los Mojarras.

-Tu nombre es Hernán Condori, ¿cómo nace el apelativo “Cachuca”?

En 1985 compuse el tema: “Cachuca, el ladrón”, cuya letra es: Cachuca es un ladrón/ ayer lo vieron corriendo de Dos de mayo a la Unión/ atrás iba un policía y más atrás un hue… sin reloj. Cuando lo cantaba la gente me decía, ¡oye, canta el de Cachuca! Y así nació el apelativo, luego la prensa consolidó el nombre.

-Por estos días estas anunciando tu despedida de los escenarios, ¿cuál es el motivo?

Si bien tengo cuerda para rato (tiene 64 años), siento que la mente me dice que siga, pero el cuerpo se niega. A veces subo al escenario y tocó sentado. En una fecha toqué en un concierto en silla de ruedas. Un surfista de la vida debe retirarse antes que la ola reviente y haga el ridículo (risas). La gira de despedida se llama: Efecto Mojarra: el adiós. Hemos empezado este año por Estados Unidos y Bolivia. Europa será el próximo año. Por estos días estamos ofreciendo shows gratuitos en un local de Lima.

-¿Qué te dice el público?

Me alienta a seguir, pero el retiro ya está en marcha. Eso sí, “Los Mojarras” van a continuar como grupo. El cambio generacional es mi principal petición. Ellos seguirán tocando, buscarán un cantante carismático y sincero. De mi parte los apoyaré componiendo. Espero vivir mis últimos años en una provincia del Perú.

Cachuca, tu música ha transcendido…

Con la bendición de Dios y gracias a todo el Perú por estos cuarenta años de felicidad. De aceptar a este humilde hijo de provincianos que vive en el Agustino. A los países que han acogido mi música, también decirles: Gracias. En especial a México, hermoso país donde viajaré pronto para presentar un tema.

“CACHUCA”: EL RACISMO Y “CHACALÓN”

-Cachuca, ¿en algún momento fuiste víctima de racismo?

Si, y fue cuando tenía 11 años. Era un niño. Recuerdo que, terminada la primaria, en el colegio se organizó una fiesta de promoción. Los niños debíamos esperar en la puerta a nuestra pareja de baile y con una flor en la mano. Mi pareja nunca llegó. A los pocos días, una compañera de ella me dijo: mi amiga no fue a la fiesta porque se enteró que tú te apellidas Condori. Fue mi primer golpe de racismo. Con el tiempo descubrí que ese era el camino que había que limpiar.

-¿Es todavía (el racismo) un tema actual?

Todavía hay gente que piensa que ser negro es ser bruto; que ser chino es sucio y que ser cholo es lo peor. Cuando íbamos a los canales de televisión, nos decían: “ya llegaron los cholos famosos” y nos dejaban esperando en lugares cerca del baño. Somos un país multirracial y de variadas costumbres, aquí mucha gente no lo entiende.

-Conociste a Lorenzo Palacios “Chacalón”, ¿qué recuerdos de él?

Lo llegué a conocer en 1993. Nos fue a ver tocar al teatro segura. Luego de presenciar nuestro show nos contrató. Tocamos con él en la Carpa Grau, meses antes que cerrarán este mítico lugar. Me dijo emocionado: has logrado lo que yo tanto quería, unir a la gente. Un año después falleció. Me dejó esa gran frase en el inicio de mi carrera.

-¿Qué canción representa tu música?

Si bien “Triciclo Perú” es la más popular, hay muchos temas como: Nostalgia Provinciana, Sarita Colonia, Los Choches, Reconciliación, Catalepsia, Sinfonía del adiós. En todas mis composiciones entregué el alma y mi corazón. Con el rock encontré la palanca para mover el mundo.

-Cachuca, ¿cómo te gustaría que te recordemos?

Como un peruano que vino a unir y no a dividir. Mi público es de todos los colores. Con mi música, creo haberle dado al Perú algo para que se una, se ame y para que recupere su autoestima. Quiero irme a la tumba contento de que apoyé en algo a mi querido país.

Ping Pong

“Cachuca” y el “tío Ronco”

En la entrevista para el programa “Hola que tal” que conduce Román Gámez por el canal de YouTube Con Señal Tv, “Cachuca” dejó numeras frases que recopilan su recorrido por la vida, entre ellas:

“Cuando el rock y la chicha hicieron el amor, nacieron Los Mojarras”

“En mis tiempos, el rock no era permitido para gente de barrio. Nosotros logramos fusionar la chicha, el bolero y el vals peruano”

“Agradezco a la vida que me regaló el arte de componer y cantar”

