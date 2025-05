Docentes universitarios: sólo piden que se cumpla la Ley de CTS para una jubilación digna

Alejandro Arteaga

La Asociación de Universidades del Perú

-ASUP, la Confederación Nacional de Docentes

Universitarios del Perú – CONFENDUP, la Federación Nacional de Docentes del Perú (Fendup) y rectores de diferentes universidades públicas del país, participaron del Foro Nacional: Ley N° 32091-Compensación

por Tiempo de Servicios – CTS 100% y al PL 6135-CR- Ley de aumento de remuneraciones de los docentes universitarios, para recibir los aportes y recomendaciones de los educadores en referencia a este derecho laboral.

El Ingeniero Alfonso Cerna, presidente de la FENDUP, señaló que en el foro nacional se juntamos los gremios de todas las universidades del Perú y también con una de las organizaciones más importantes que engloba a universidades públicas y privadas, la Asociación de Universidades del Perú (ASUP). “Esto es para poder que autoridades y dirigentes gremiales, evalúen, propongan y exijan tanto al gobierno central como al Congreso de la República, el cumplimiento de la Ley de la CTS ( Ley 32091) y al Congreso la aprobación del Proyecto de Ley 6135, Ley de Aumento de Remuneraciones de los docentes universitarios”.

Para Cerna los gobiernos no tienen una posición clara de lo que significa el verdadero desarrollo del Perú y no apuestan por la educación. “Todo estado debe apostar por la educación, y en este caso la educación universitaria que es la que va a permitir abrir horizontes, no solamente a través de la formación de los profesionales, si no de investigaciones, innovación, tecnología, que puede llevar al Perú a lugares expectantes en el ámbito mundial, eso está clarísimo”.

ASUP: Por una pensión digna y justa

La presidenta de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y rectora de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, Lida Asencios, apeló a la sensatez y al diálogo entre las autoridades para cumplir con la Ley.

“Este es un evento muy importante a nivel universitario por que queremos que se cumpla la Ley 32091 referente a la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Esta ley no tiene límite de edad, los docentes pueden estar hasta donde quieran, pero ellos esperan tener una pensión digna y justa. Es un derecho fundamental que protege al trabajador frente a un desempleo”, dijo

Explicó que en esta situación falta un entendimiento entre las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación ya que si existe una ley no debe haber ningún óbice para que se cumpla.

Asimismo pidió al MEF mayor comprensión para los docentes y que destinen la partida presupuestaria para su CTS.

“No es posible que tengamos que ver en difíciles momentos a nuestros colegas, hasta arriesgando su vida y salud al seguir yendo a trabajar. Yo estoy segura que de tener una CTS justa esto cambiaría, si cumplen con la Ley de la CTS este grave problema se soluciona”, dijo la presidenta de la ASUP.

“No estamos mendigando”

El docente Ángel Núñez, rector de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, felicitó a los organizadores y en especial a la doctora Lida Asencios, por que consideró que el foro es un instrumento contundente y muy claro en cuanto a las demandas de los docentes universitarios.

“Hay un montón de normas legales que están aprobadas y muchas de ellas no se cumplen, no porque la gente no quiera sino creo que es porque las autoridades del gobierno no las cumplen”, sostuvo.

“Es muy lamentable que ocurra esto y yo como rector de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, lanzo mi protesta, invoco a nuestras autoridades llámese congresistas, llámese ministerio de Educación, llámese ministerio de Economía y Finanzas, por favor no estamos mendigando, solo pedimos que se cumpla la Ley”.