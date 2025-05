IV Coloquio de Literatura: la UNT cuenta con la presencia de los gemelos Ataucuri García autores de Fábulas peruanas

By

La Universidad Nacional de Tumbes fue sede de un encuentro literario sin precedentes: el IV Coloquio de Literatura, donde los hermanos Ataucuri expusieron su trabajo, enfatizando el rol de la fábula en la formación de identidad. Junto a escritores de la talla Ricardo Virhuez, Mark Cox y César Espino, con la organización de Samuel Ancajima. El evento se consolidó como un referente en el debate sobre literatura infantil y juvenil y su importancia en una literatura con raíces propias.

Por José Beltrán Peña

IV Coloquio de Literatura

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, está desarrollando el IV Coloquio de Literatura: Aportes socio educativos de la lengua infantil y Juvenil.

Por ello felicito a su decana, a la Dra. Diana Miranda, puesto que no es una Facultad de Literatura, y además porque comprende y valora lo importante, esencial y fundamental que es este género literario no solo en la educación ni en lo artístico del país sino en nuestra sociedad e inclusive familias.

Para ello han sido invitadas destacadas personalidades entre investigadores y escritores especialistas como Ricardo Virhuez, Mark Cox y César Espino tanto del Perú como de Estados Unidos, y entre los peruanos figuran los destacados y reconocidos escritores, hermanos gemelos, Miguel & Víctor Ataucuri García, quienes con todo el bagaje que los respalda desde ser Premio Nacional de Literatura hasta lo que se refiere a ser fabulistas que han rebasado nuestras fronteras, periodistas culturales y talleristas de creación literaria en diversos colegios del país, desde los nacionales hasta los particulares, desde los más lujosos hasta los que se encuentran en los cerritos de los conos norte, sur y del Callao.

Ellos desarrollarán tres temas fundamentales: el primero, La vigencia de las fábulas y como recrearlas en la actualidad, el segundo tema es Una aproximación a la literatura infantil y juvenil del Perú, y cierran con un gran taller de creación literaria, como se puede apreciar son temas que caen como sortijas a los dedos. Provechoso cien por ciento para los asistentes.

Valga la oportunidad para manifestar algo sobre el destacado e imprescindible libro, Fábulas peruanas y la trayectoria de los hermanos Ataucuri García.

En primer lugar conocedores de su compromiso no solo con la literatura en lo que se basa en la belleza de la palabra con corazón y con razón la cual tiene una especial importancia en el campo educativo puesto que es un medio importantísimo para el niño que está ávido de conocimientos y de saber.

Es por ello que siempre han apostado en no engañar a la gente (lector) por una cuestión estrictamente económica, dándoles un producto sin calidad literaria, sin los standares de escritura y que va en contra de los principios morales y de los valores en general, pues no nos olvidemos que la literatura infantil es muy rentable y además dará a conocer al autor a millones de peruanos a través de los libros en el colegio.

Ello es lo que viene sucediendo con su libro, Fábulas peruanas que tiene varias ediciones desde que apareció el 2003, el cual el Ministerio de Educación del Perú debería tomarle mayor atención puesto que da al lector, no solo al niño sino al padre de familia y al maestro material que no solo puede ser compartido en el colegio sino en los hogares, con valores y enseñanzas de varios aspectos del quehacer nacional que hacen pensar, educar y no alienar, estupidizar, desinformar o engañar sucesos, historias o tradiciones, asimismo cuida la identidad de nuestro país, de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestra naturaleza.

Además de ello los personajes no son los hermosos leoncitos, gorilas, cebras etcétera, sino que son animales de nuestra sierra y selva como el ronsoco, el puma, el zorro, el cuy, el maquisapa. O sea nos ayuda a mostrar y a amar lo que tenemos en el Perú, así también comidas, especies agrícolas, personajes, o recreando la historia y paralelamente adicionando la enseñanza valorativa de algún personaje histórico.

Una propuesta literaria con raíces peruanas

El destacado narrador, Alfonso Torres Valdivia, quien ha ganado casi todos los premios literarios del país ha destacado lo siguiente: La moraleja es, desde el punto de vista de la estructura, uno de los puntos más altos de los autores de Fábulas peruanas. Es concisa y breve, de forma que fácilmente queda grabada en la mente infantil.

No hay rodeos inútiles dentro de la moraleja, pero se insinúa una ironía muy propia del carácter de los autores. Una moral en la que la ociosidad, la venganza, la astucia, el egoísmo y la desconfianza tienen cabida, su justo premio y su castigo ejemplar.

Más que literatura: un proyecto educativo nacional

La reconocida investigadora y educadora, Yuliana Peña Vargas, quien ha publicado un excelente libro referente a Fabulas peruanas de los hermanos Ataucuri García, muy acertadamente en cuatro puntos ha cimentado la contribución de la obra:

Su enfoque de exaltar la necesidad de una industria de la cultura dirigida a niños y a jóvenes que impulse la identidad peruana que no necesariamente implica solo escribir literatura tradicional sino crear nuevas referencias nuevos personajes, historias en los otros rubros como el cine, la televisión, dibujos animados. Romper los paradigmas alienantes que se basan en hadas, princesas, superhéroes, arios, muñecas rubias, etc, en donde los Ataucuri afirman que existe dos tipos de identidad, la emocional y la racional.

Al incorporar mitos, leyendas y cuentos populares en las fabulas han preservado, revitalizado y difundido la rica tradición oral peruana. Esto permitió que otros autores también exploren esas raíces culturales. Pero ellos no solo hicieron en sus fabulas, sino en otros trabajos previos como la historieta y la radio.

Sus historias trascienden las fronteras culturales al abordar temas universales como la amistad, la justicia y la identidad, A través de sus fabulas peruanas han demostrado que la literatura del Perú puede resonar en audiencias globales. Esto se refrenda con la publicación de sus textos escolares de otros países.

A través de personajes diversos y situaciones inclusivas, han fomentado la aceptación y la empatía hacia nuestros relatos tradicionales, nuestras costumbres y variedad de folklores. En sus fábulas el lector puede conocer un mito amazónico, una costumbre andina o un cuento costeño.

Hay que tener en cuenta otro tema que han defendido en sus conferencias y talleres que han dictado -y estoy totalmente de acuerdo-, es que el niño no solo debe saber leer sino entender lo que lee, no nos olvidemos que somos el último país en Latinoamérica en comprensión lectora, algo incomprensible teniendo a un Premio Nobel como es Mario Vargas Llosa.

Cabe la pregunta ¿Quiénes han fallado, el escritor, el Estado, el editor, el profesor, el librero, el Plan lector?, bueno la verdad que todos sino no estuviéramos con esa lamentable realidad.

Los hermanos Ataucuri García han sido considerados internacionalmente como “los revitalizadores de la fábula en el siglo XXI”, por ello es que insto a los funcionarios del Ministerio de Educación para tomar en cuenta esta obra y distribuirla a nivel nacional en los centros escolares y no otros libros que solo aportan entretenimiento u aspectos de otros países que no son nuestra realidad, pues la calidad y la trascendencia del libro ya rebaso nuestras fronteras y son comercializados en otros países.

Además porque en lo referente de su estructura han cumplido con todas las características que debe tener toda fabula como es: brevedad, personificación, narrador en tercera persona. Estructura simple, moraleja, carácter crítico, popularidad y atemporalidad; y con su estructura que son: inicio, nudo, desenlace y moraleja.

Las fábulas peruanas es una obra que nos ilustra y brinda el saber de nuestras tradiciones, costumbres y ayuda a estar vigente y fortalecer a nuestra identidad nacional.

Y hay un detalle más a resaltar que su valor no solo está en el mundo literariamente y educativamente sino además sociológicamente, históricamente, antropológicamente, sicológicamente, es una obra positiva, y no solo de mucho provecho para el nuevo o futuro ciudadano sino también para todas las generaciones, e inclusive para reencontrarse con su amor propio, el de sus ancestros, de su hábitat, de su país.

Y un tema que no se escapa de todo esto es la Inteligencia Artificial y lo nocivo que es en el arte en general, puesto que este libro paralelamente impide que el escritor u alumno estafe usando estas plantillas programadas y “robotizadas” al lector y al arte mismo.

Y para cerrar dos cosas, primero, ellos también son autores en este género de Fabulas de Mariano Melgar, Fábulas de Leonardo Da Vinci, Fabulas Dominicanas, La fábula instrumento para la educación del siglo XXI, y de los libros premiados, Tabita y Tabito (Premio Barco de Vapor), y El niño que lanzaba piedras al río, por este último ganó el Premio Nacional de Literatura.

Y segundo el libro Fabulas peruanas fue seleccionado en el Recuento de los mejores libros del año por el prestigioso crítico literario, Ricardo González Vigil, y figura en la Historia de la Literatura peruana de César Toro Montalvo, y por último son miembros directivos de la Sociedad Literaria Amantes del País.

Fábulas peruanas de los hermanos Miguel & Víctor Ataucuri García es el libro de mayor trascendencia en sus características literarias, educativas e históricas que se ha publicado en este siglo XXI.

José Beltrán Peña. Escritor, antólogo, investigador literario, crítico literario y promotor literario peruano. Presidente de la Sociedad Literaria Amantes del País.