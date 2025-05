Gino Tassara anuncia dos nuevas películas y se luce con misteriosa amiga en show de “Reinas de corazones”

El periodista y director de cine Gino Tassara está feliz con la aceptación del programa “Entrometidos”, que conduce al lado de Gian Piero Díaz, sobre todo asegura que se divierte al poner en aprietos a sus invitados. En una de las últimas ediciones, provocó que la bailarina y cantante Gabriela Herrera tuviera un cruce de palabras con la amiga de Alejandra Baigorria, Flor Ortola.

“Me divierto en el programa, solo fue una pregunta por Shirley Arica y ambas se enfrentaron. Hemos sido los primeros en tener a Darinka, la ex de Jefferson Farfán, Piero y yo tratamos de divertir y tratar con respeto a todos nuestros invitados, por eso está gustando el programa porque opinamos de todo. Nosotros no solo hablamos de farándula, tocamos temas de la coyuntura e invitamos también a especialistas”, indicó Gino.

De otro lado aclaro los rumores que Belén Estevez le hizo una escena de celos en pleno set del programa de Willax TV porque no publicó una foto en sus redes sociales cuando ambos estuvieron juntos en un evento.

“No fue así, sucede que en la foto que nos tomamos aparecían algunos licores y yo no tomo. No publico nada en mis redes sociales donde aparezcan bebidas alcohólicas. A Belén la he conocido en el set y Rossana Fernández Maldonado es una amiga de años, estoy soltero y me estoy dando tiempo de conocer”, indicó tras llegar acompañado en el estreno del musical “Reinas de corazones” con la modelo Lorrein Lavarriere, ceo de Model Labs.

Tassara anunció que se aleja del programa de YouTube “Agricooltores” para dedicarse a la preproducción, producción y rodajes de dos nuevas películas “Amiga date cuenta” y “Amigo por ahí no es”, que tiene pensado estrenar en 2026. “A partir de junio solo estaré dedicado a Entrometidos y al cine, se vienen dos películas, vamos a rodar este año y las estrenamos este 2026. Pronto iniciaré el casting, en esta oportunidad quiero trabajar con actores poco conocidos”, finalizó.