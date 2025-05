Balacera en Vía Expresa deja dos fallecido y cuatro heridos tras persecución policial

By

Más de 50 balazos se escucharon en la Vía Expresa durante un tiroteo entre la PNP y presuntos delincuentes. Hay dos muertos y cuatro heridos.

La noche del miércoles 21 de mayo, un enfrentamiento a balazos entre la Policía Nacional del Perú y presuntos delincuentes desató el caos en plena Vía Expresa, a la altura de la estación México del Metropolitano. La persecución culminó con dos presuntos criminales muertos y cuatro personas heridas, tres agentes y un delincuente, y múltiples vehículos chocados. El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, resultó herido en la pierna y confirmó que los capturados pertenecen a una banda dedicada al robo de autos.

Persecución y fuego cruzado en plena Vía Expresa

Cerca de las 9:00 p.m., vecinos y conductores reportaron haber escuchado más de 50 disparos en la vía. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), todo se inició como parte de una intensa persecución a presuntos raqueteros, quienes abrieron fuego contra agentes de la SUAT y de la División de Robos de la Dirincri. La persecución terminó en un enfrentamiento en la Vía Expresa.

El vehículo implicado era una camioneta robada el pasado 16 de mayo. Se sospecha que desde entonces fue usada para cometer diversos delitos en distritos del Cercado de Lima y alrededores.

Vía Expresa: Heridos, muertos y vehículos chocados

El tiroteo dejó dos delincuentes muertos, Alexander Jesús Alvarado y Giancarlo Huamaní, y cuatro personas heridas: un presunto delincuente y tres policías. Entre los agentes se encuentran un integrante de la SUAT, un oficial del área de Robos y el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, quien recibió un disparo en la pierna. “La verdad por la misma adrenalina no he sentido el dolor. Al momento de ver mi pantalón lleno de sangre he visto que tenía un proyectil en la pierna”, declaró Montúfar. Los oficiales fueron trasladados al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú “Luis N. Sáenz” para atención de emergencia.

Una banda dedicada al robo de vehículos

El coronel Montúfar, a pesar de estar herido, afirmó que los sujetos capturados pertenecen a una organización criminal especializada en el robo de autos. El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, detalló que el operativo fue producto de seguimiento e inteligencia policial. “Conocíamos que este grupo criminal prontuariado había utilizado vehículos robados, cambiaba constantemente placas con la finalidad de causar lesiones, zozobra, miedos, asaltos, hasta incluso había participado en la muerte del brigadier Belleza”, explicó.

Arriola también denunció que los criminales no midieron las consecuencias de sus actos. “Dispararon contra el personal policial y no valoraron ningún peligro de daño para la población, porque chocaron carros tras carros. Más de cinco carros chocados. Prácticamente se montaban a los vehículos para darse a la fuga”, dijo.

📢 | Declaraciones del teniente general PNP Óscar Arriola Delgado, jefe del Estado Mayor de la @PoliciaPeru, quién brindó detalles sobre la captura de una presunta organización criminal. pic.twitter.com/BXukGWH4iO — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 22, 2025

Gobierno promete respaldo a los policías

El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, reconoció el trabajo de los agentes que participaron en la operación. “Un reconocimiento a los valerosos efectivos policiales de la División de Investigación de Robos y de la SUAT que, el día de hoy, han dado muestras de su arrojo, intrepidez y valentía en el cumplimiento de sus funciones”, señaló.

El ministro aseguró que los efectivos heridos contarán con atención integral en salud y respaldo legal si enfrentan procesos tras la operación. “La presidenta Dina Boluarte ha dado indicaciones precisas. No descuidamos a nuestros efectivos ni a la familia policial”, afirmó.

Malaver también pidió que los operadores de justicia actúen conforme a ley. “Nuestros efectivos tienen todo el respaldo del Gobierno y de la institución policial”, concluyó.