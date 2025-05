Dina denunciará a Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso y la JNJ

 “Yo creo que el Ministerio Público o la fiscal propiamente está mal asesorada y ha entrado en un delirio legal”, expresó Portugal.

Abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, acusó a la fiscal de actuar de manera «desafiante e irresponsable» al presentar cinco denuncias constitucionales sin fundamento claro.

La defensa de Dina Boluarte anunció que denunciará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia por presuntas inconsistencias, mala fe y conducta institucional desafiante. El abogado Juan Carlos Portugal sostuvo que la fiscal actuó irresponsablemente al abrir nuevas investigaciones sin pruebas concluyentes, ignorando que la Constitución limita las causales para acusar a presidentes en funciones.

FISCALÍA ABANDONÓ SU

ROL CONSTITUCIONAL

Portugal afirmó que Espinoza revela que el Ministerio Público ha dejado su rol constitucional para adoptar una agenda política. “Me parece que el Ministerio Público ha instrumentalizado el poder como una agenda política, no de la verdad y no de la investigación. Sino con una agenda política suya, partidaria”, señaló durante la conferencia de prensa.

La presidenta está “incómoda por el contexto en el que se han generado estas denuncias”, según declaró su abogado. Portugal manifestó que defenderán a Boluarte en los espacios correspondientes: “Creo que los combates se ganan en el ring, no fuera de esta. Pero si es que nos van a investigar, que nos investiguen de manera adecuada”.

TESTIMONIOS CON

INCONSISTENCIAS

GRAVES

Uno de los pilares de la denuncia es el testimonio de Víctor Torres Merino, quien habría declarado reunirse con Boluarte en el piso once del ministerio. Portugal rebatió esta afirmación: “Hasta donde sé, la presidenta no tiene el don de la ubicuidad”, ya que existen registros oficiales, videos y agendas que muestran a la presidenta en Palacio de Gobierno durante otro evento oficial.

El abogado detalló que en ese piso “no existe despacho ni salas enumeradas”, lo que refuerza su argumento sobre inconsistencias en la acusación fiscal.

“DELIRIO LEGAL” EN EL

MINISTERIO PÚBLICO

“Yo creo que el Ministerio Público o la fiscal propiamente está mal asesorada y ha entrado en un delirio legal”, expresó Portugal. Explicó que incluso si el Tribunal Constitucional resolviera favorablemente la demanda competencial, “no es crear impunidad en los casos de la presidenta,

no es anular sus casos, sino solo establecer estándares para iniciar una investigación contra la mandataria”.

La defensa calificó como “conducta irresponsable” la insistencia fiscal en impulsar procesos que, según afirmó, no cuentan con sustento jurídico sólido. Portugal rechazó que las acusaciones hayan sido debidamente fundamentadas y sostuvo que las imputaciones carecen de claridad. “Vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República y vamos a denunciar a la fiscal de la Nación ante la Junta Nacional de Justicia”, reafirmó Portugal, quien sostiene que el uso del poder de denuncia se ha convertido en instrumento de presión política contra la jefa de Estado.

DATOS: DENUNCIAS SIN

ESPERAR PERICIAS

Portugal indicó que la fiscal presentó una nueva denuncia constitucional contra Boluarte por supuestas contrataciones indirectas cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Lo hizo sin esperar los resultados

de la pericia grafo-técnica sobre firmas en decretos supremos, que vencía el 20 de mayo. Para la defensa, esto demuestra una motivación política y no legal.