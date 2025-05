Abogado de Boluarte desmiente al cirujano: Presenta comprobante de pago por operación

By

Abogado de la presidenta presenta boleta de $4,500 que demuestra cancelación formal de servicios médicos, contradiciendo al cirujano Cabani

La presidenta Dina Boluarte cumplió con el pago de $4,500 por una cirugía estética realizada en 2023, según evidenció su abogado Juan Carlos Portugal con una boleta electrónica emitida en abril de 2025. Este documento contradice las declaraciones iniciales del cirujano Mario Cabani, quien había afirmado que el procedimiento fue gratuito. La boleta, emitida por «Rejuvenecimiento y Estética Cabani S.R.L.», detalla servicios de cirugía plástica funcional, hospitalización y atención médica, demostrando que la mandataria regularizó el pago de manera formal.

El desencuentro de versiones

Portugal explicó que un colaborador de su estudio legal entregó el dinero en efectivo al médico en un sobre cerrado, casi dos años después de la intervención. «Ese acto realizado por la presidenta y Mario Cabani fue un acto médico gratuito», declaró el abogado, citando que el cirujano inicialmente rechazó cobrar por «prestigio profesional» . Sin embargo, la boleta presentada confirma que el pago se concretó y fue registrado legalmente.

Cabani admitió recibir el sobre pero alegó que lo rechazó por falta de documentación: «No puedo recibir dinero así, mucho menos de una presidenta». Esta postura contrasta con la boleta firmada por su clínica, que valida la transacción.

Transparencia y contexto político

La revelación del comprobante busca zanjar las acusaciones de opacidad. Portugal enfatizó que el pago provino de recursos personales de Boluarte, sin usar fondos públicos ni generar conflictos de interés. «Los detalles corresponden a la intimidad financiera de mi cliente, pero el pago se efectuó», afirmó.

El caso se enmarca en una campaña de desprestigio contra la mandataria, quien enfrenta críticas por no informar al Congreso sobre su cirugía. Sin embargo, su defensa sostiene que no hubo abandono de funciones, ya que la intervención no la incapacitó. «Nunca estuvo inconsciente», insistió Portugal, respaldando la versión de Boluarte.

Implicaciones

La boleta presentada por el abogado refuerza la legalidad del procedimiento y despeja dudas sobre un presunto favor político. Aunque la oposición insiste en investigar el caso, la documentación demuestra que la presidenta cumplió con sus obligaciones económicas.

Este episodio refleja cómo los debates sobre la vida privada de los líderes pueden usarse con fines políticos. Boluarte, pese a las críticas, ha mantenido que actuó dentro del marco legal, y la evidencia presentada por su defensa respalda esta postura.