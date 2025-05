CGTP se pone los pantalones: Sindicato histórico rechaza solicitud de empresa china Shougang

Confederación General de Trabajadores exige al ministro de Trabajo y a SUNAFIL rechazar pedido de suspensión perfecta de las de mil trabajadores de la minera china.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) expresa su más firme rechazo a la solicitud de suspensión perfecta de labores presentada por la empresa estatal china Shougang Hierro Perú S.A.A. ante la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Ica, con la pretensión de imponer una suspensión perfecta de

laborales a 1,011 trabajadores en Marcona, alegando un supuesto caso fortuito tras el colapso del sistema gantry ocurrido el 5 de mayo pasado en el puerto de San Nicolás, jurisdicción de su concesión minera.

Al respecto, el secretario general adjunto de la principal Central de trabajadores del Perú, Gustavo Minaya Goñi, señaló con firmeza: “La CGTP rechaza esta medida administrativa que la minera estatal china Shougang pretende imponer ante la Autoridad de Trabajo de Ica, constituyendo otra acción abusiva y desproporcionada que viola los derechos humanos y constitucionales de los trabajadores mineros de Marcona”.

Además agregó: “La Central mariateguista está acompañando en este proceso al Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú S.A.A., y exhorta al Ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero, y al Superintendente Nacional de SUNAFIL, Enrique Guevara Varela, a actuar con probidad tutelando los derechos fundamentales de los trabajadores, teniendo en cuenta que, por las evidencias existentes, no existiría ‘causa fortuita ni fuerza mayor’ segúnseñalan el artículo 15 del TUO del Decreto Legislativo N.º 728, el artículo 21 del Decreto Supremo 001- 96-TR y el artículo 1315 del Código Civil”.

En ese sentido, la CGTP respalda plenamente al Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú y Afines, que ha presentado una oposición formal ante la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica. En dicha oposición, se presentan evidencias que la rotura del sistema gantry no constituiría un caso fortuito ni una situación de fuerza mayor, conforme a lo establecido por la legislación laboral y civil peruana. Además, que la empresa minera estatal china tenía conocimiento previo de las advertencias oficiales emitidas por la Marina de Guerra del Perú respecto al oleaje anómalo, y no habría activado sus protocolos de seguridad. Asimismo, existirían indicios de negligencia operativa, como la presunta sobrecarga del sistema gantry, que habría superado el nivel máximo de carga de las 6 mil toneladas métricas por hora, así como una sospechosa apertura total del puerto de San Nicolás en plena alerta de oleaje anómalo, la misma que fue dispuesta por Resolución de la Capitanía

de Puerto de San Juan sin considerar los comunicados 17, 18 y 19 emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú del 28 de abril al 11 de mayo de 2025

En ese contexto, la CGTP condena esta pretensión empresarial carente de justificación legal, y exige que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, a cargo de Eduardo Bendezú Rezkalah, actúe con la rigurosidad técnica y jurídica, declarando improcedente esta solicitud administrativa nefasta, no cediendo a presiones de una empresa con historial de conflictos laborales; la misma que de aplicarse, podría colocarlo al margen de la ley y afectaría severamente el sustento

de más de mil familias.

La defensa de la legalidad, la justicia laboral y la dignidad del trabajador no puede ceder ante presiones empresariales, menos aun cuando se trata de una empresa estatal minera china como Shougang que desde hace 33 años tiene reiteradas denuncias por malas prácticas laborales.