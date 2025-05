Patricia Benavides: Poder Judicial anula resolución que declaró improcedente demanda de amparo

By

La Tercera Sala Constitucional de Lima ordena que se revise el caso, señalando que la jueza Osorio Sosa omitió analizar presuntas vulneraciones constitucionales. La exfiscal Patricia Benavides busca su reposición tras ser destituida por la JNJ.

El Poder Judicial anuló la resolución que declaró improcedente la demanda de amparo de Patricia Benavides, quien exige su reposición como fiscal suprema y de la Nación. La Tercera Sala Constitucional de Lima determinó que la jueza Ana Osorio Sosa no evaluó los derechos constitucionales que Benavides alega haber sufrido. Además, recordó que el Tribunal Constitucional ya estableció que las decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pueden revisarse si carecen de motivación o audiencia previa. El caso volverá a la jueza Osorio Sosa para un nuevo fallo.

La decisión judicial y los argumentos de Benavides

El 8 de abril, la Tercera Sala Constitucional de Lima acogió el recurso de apelación presentado por Patricia Benavides. La exfiscal busca anular su destitución, dispuesta por la JNJ, bajo el argumento de que se vulneraron sus derechos fundamentales. La JNJ la sancionó por interferir en una investigación contra su hermana, Enma Benavides, al remover a la fiscal Bersabeth Revilla sin justificación y favorecer a Miguel Ángel Vegas Vaccaro, a pesar de sus antecedentes disciplinarios.

La sala superior criticó que la jueza Osorio Sosa, en su resolución del 20 de diciembre de 2024, no analizara los derechos constitucionales alegados por Benavides. También señaló que el Tribunal Constitucional ya ha admitido que las decisiones de la JNJ son revisables si no están debidamente motivadas o si no se escuchó al afectado. Además, el fallo apelado presentaba «incoherencias» en su fundamentación, lo que afectó la decisión final.

La postura de la jueza Osorio Sosa

La magistrada había declarado improcedente la demanda de amparo, argumentando que la vía correcta era el proceso contencioso-administrativo, no el amparo. «Corresponde al Juzgado contencioso-administrativo conocer estas pretensiones», dijo. Agregó que no había urgencia en la tutela solicitada, pues el cargo de fiscal de la Nación ya estaba ocupado por Delia Espinoza desde octubre de 2024.

Osorio Sosa también desestimó un recurso de la Procuraduría de la JNJ, que alegaba que Benavides no agotó la vía previa. La jueza recordó que la JNJ ya había ratificado la destitución el 2 de octubre de 2024, tras declarar infundado un recurso de reconsideración de Benavides.

¿Qué sigue?

La Tercera Sala Constitucional ordenó a la jueza Osorio Sosa emitir un nuevo fallo, considerando los argumentos sobre presuntas vulneraciones constitucionales. Benavides insiste en su reposición y el pago de los salarios no percibidos durante su destitución. El caso reabre el debate sobre los límites de la JNJ y el alcance de la revisión judicial en decisiones disciplinarias contra fiscales y jueces.