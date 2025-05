Ministra Leslie Urteaga dio inicio a PIAS Terrestres en La Libertad

By

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, realizó una visita de trabajo a la región La Libertad, donde participó del inicio de las campañas 2025 de las PIAS Terrestres, iniciativa conjunta liderada por el Midis, en coordinación con el Ejército del Perú y el Ministerio de Defensa, en la localidad de Carabamba (provincia de Julcán); con el objetivo de acercar más de 24 000 atenciones sociales a 6000 personas en centros poblados de las regiones de La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Puno y Piura.

Con la participación de 39 entidades del Estado y el desplazamiento de camiones militares todoterreno MAN, en esta ocasión, la población de La Libertad accederá a más de 80 servicios sociales, mediante los cuales se priorizará el cuidado de la salud, los trámites del documento de identidad, la capacitación productiva, información sobre beneficios educativos, orientación legal frente a casos de violencia y la actualización del nivel socioeconómico de más de 1000 personas de los centros poblados ubicados en los distritos de Carabamba y Calamarca (Julcán), que atenderá esta primera campaña de PIAS Terrestres.

“Hoy estamos aquí con una convicción firme y una responsabilidad clara encomendada por nuestra presidenta, Dina Boluarte: traer los servicios del Estado a las zonas más alejadas. Esta iniciativa se perenniza y se concretiza aquí, desde Carabamba y ojalá que se mantenga por mucho tiempo con las PIAS terrestres que este año recorrerán La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Puno y Piura, llevando los servicios del Estado a donde más los necesitan”, mencionó la ministra Urteaga, quien estuvo en compañía del ministro de Defensa, Walter Astudillo; el alcalde provincial de Julcán, Tarsis Reyes y Fidel Pintado, director del Programa PAIS.

“Esto no solo es una acción del Estado, es también un acto de reparación histórica, de presencia efectiva y de justicia social que este Gobierno está llevando a cabo. Es demostrar con hechos y no con palabras, que el Estado no puede ni debe mirar solo hacia el centro o a las capitales de regiones, y que la inclusión social empieza por estar presentes y escuchar a vuestras comunidades para responder a sus necesidades reales”, sentenció la titular del Midis.

A fines de mayo, las PIAS Terrestres llegarán a Lambayeque; en junio recorrerá centros poblados de Arequipa y en julio, hará lo propio en la región Amazonas. Mientras que, en agosto y setiembre, estará en Puno y finalmente, en Piura durante el mes de octubre.

Gobierno preocupado en atender a la población

En el marco de sus actividades en la región, desde el distrito de La Esperanza, en Trujillo, la ministra Leslie Urteaga, afirmó que la principal preocupación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, es seguir trabajando de la mano con los gobiernos locales y llegando a los lugares más recónditos, al ser consultada por las denuncias constitucionales contra la mandataria.

La titular del Midis indicó que respetan la independencia de los poderes y que el Ministerio Público haga las investigaciones del caso. Destacó que, “la población cada vez más se está dando cuenta que el Gobierno trabaja para reducir las brechas”.

Respecto al Reinfo, explicó que el Ejecutivo ha planteado la lucha frontal contra la minería ilegal y toda la criminalidad. Indicó que la minería artesanal es una actividad familiar y que el Reinfo no es hereditario, sino que es la trasferencia por herencia que está normada. El Minem realizará el seguimiento hasta el 31 de diciembre; si es que se prorroga.

La ministra destacó que la minería ilegal es un problema de décadas. Por ello, desde el Gobierno se está respondiendo de manera directa y contundente a este problema. Debido a ello, el último sábado, el premier Eduardo Arana, priorizó La Libertad y supervisó las acciones contra el crimen organizado y la minería ilegal en Pataz.

Caravana Contigo por la Inclusión

En otra de sus actividades, la ministra Leslie Urteaga llegó a la Plaza de Armas de La Esperanza en Trujillo, para participar de la “Caravana Contigo por la Inclusión”, organizada por el programa Contigo, con el objetivo de acercar servicios médicos, sociales y programas del Estado a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema de la región La Libertad.

“Traigo el saludo de la presidenta Dina Boluarte, quien siempre está muy atenta, sobre todo por aquellas personas que más lo necesitan: las personas vulnerables. Hoy estamos acercando servicios de salud a la población, así como los servicios de los programas sociales”, indicó la ministra Urteaga, quien hizo entrega de sillas de ruedas para dos usuarios del programa Contigo.

Acto seguido, la ministra Urteaga otorgó certificados a usuarios y cuidadores del programa Contigo, que participaron de las capacitaciones impulsadas por la Gerencia Regional de Trabajo de la región La Libertad; acto al que también asistieron el director ejecutivo del Programa Nacional Contigo, Freddy Solano; el alcalde distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez; entre otros.

Durante esta visita a Trujillo, la ministra Leslie Urteaga suscribió, también, junto a alcaldes provinciales y distritales de La Libertad, el “Galardón Contigo: Embajadores por la Discapacidad”, que reconoce y destaca el compromiso de las municipalidades por implementar buenas prácticas inclusivas, promoviendo la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad severa.

Dato:

La ministra Leslie Urteaga, inició su agenda de trabajo con una visita inopinada a la institución educativa primaria 80041 José Carlos Mariátegui, ubicada en el distrito de La Esperanza (Trujillo), donde supervisó el almacén que custodia productos alimenticios del servicio de alimentación escolar del Midis, en beneficio de 1200 estudiantes del plantel.