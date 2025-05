Marisol Aguirre alza la voz contra la violencia de género en su nuevo papel teatral

By

“Si un hombre no me respeta, no tiene lugar a mi lado”, afirma con contundencia la actriz peruana.

La reconocida actriz Marisol Aguirre regresa a los escenarios este junio con “Esposada”, una obra teatral de fuerte carga social que busca generar conciencia sobre dos de los problemas más urgentes de nuestra sociedad: la corrupción y la violencia de género.

Con una narrativa intensa y emotiva, la puesta en escena expone las historias silenciadas de muchas mujeres, resaltando su resiliencia y su poder transformador.

“La violencia contra la mujer no distingue edad ni clase social. Aún existen muchas que viven atrapadas en ese infierno, aunque algunas logran liberarse y empoderarse”, señala Aguirre. “En mi caso, jamás he permitido que un hombre me maltrate o falte el respeto. Si eso ocurre, se aleja de mi vida”.

«Esposada » reivindicará a la mujer, con un final inesperado. Esta pieza teatral, se estrenará en el flamante Teatro Municipal de Surco, del Parque de la Amistad, el próximo 19 de Junio.

Aguirre compartirá escenario con el actor Víctor Prada, bajo la dirección del experimentado Walter Taíman.

Esta obra promete ser un grito de denuncia y un llamado a la reflexión, con la fuerza de una historia que, lamentablemente, sigue siendo cotidiana para muchas mujeres.