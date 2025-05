Teobaldo Llosa Rojas: «Soy más ser humano que poeta, pero tal vez mi semilla emocional sea más poética que científica.»

By

Por José Beltrán Peña

Teobaldo Llosa Rojas, es poeta y médico psiquiatra peruano. Estudió en la Universidad de San Marcos. Colaborador de diarios y de publicaciones científicas del país y del extranjero. Su más celebrado poemario es, El poeta anónimo, y su libro en el campo médico, Oral cocaine as agonist therapy in cocaine. Es Premio Palabra en Libertad de la Sociedad Literaria Amantes del País. En la presente entrevista quisimos conversar con el ser humano y no con el artista ni con científico.

En una mañana que me citó en su clínica de psiquiatría que tenía en San Isidro para conversar sobre la presentación de su poemario. El poeta anónimo, llegué, y repentinamente se abrió con gran sonido la puerta de vidrio, la cual se rompió y salió corriendo un tipo de más de dos metros, blanco y musculoso, y dos doctores y enfermeros corriendo detrás de él, hasta que lo llegaron a tumbar en el jardín y le clavaron una inyección para calmarlo y sujetarlo en el suelo hasta que le haga efecto.

Ingresé y Teobaldo estaba en su consultorio y le conté lo que vi y él me dijo: José yo nunca quiero verte por acá en ese trance. Y después le manifesté por el trato al paciente y él me dijo, tiene que ser así porque te puede matar y porque no hay tiempo, y si se rompe la aguja pero entra el calmante o somnífero es mejor, porque después se le sacará pero lo salvamos e inclusive se, evita que ataque a cualquier persona…Con quien competía por ser el mejor psiquiatra de nuestro país de hace años si cabe el término fue el doctor Artidoro Cáceres Velásquez con quien siempre polemizaban.

Lo conocí en el local de la Federación de Escritores del Perú que quedaba en el Callao, el cual era un taller de mecánica solo que allí no habían autos sino barcos, y el Presidente era Francisco Ponce Sánchez, un poeta y promotor literario injustamente silenciado, puesto que fue una pieza clave para que muchos poetas de su Generación del 70 se dieran a conocer en sus revistas que publicó y era distribuido a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras. Llosa Rojas aparte de psiquiatra y poeta es barítono y su hermano es el recordado Fernando Llosa.

Fue uno de los psiquiatras que apoyó mucho a nuestros compatriotas en la nefasta época del COVID. Les presentó una breve entrevista que le realicé hace años pero permanecía inédita, y al pasar el tiempo sus palabras tienen vigencia

JOSÉ BELTRÁN PEÑA: ¿Qué es poesía para Teobaldo Llosa Rojas?

TEOBALDO LLOSA ROJAS: Es una manifestación literaria del producto más auténtico de nuestra intimidad y podemos mostrar o transitar.

J.B.P.: ¿Qué es la vida?

T.LL.R.: Es la toma de conciencia de nuestra existencia, que se da como una sucesión de pasado a futuro, de futuro a pasado y que en ese cruce aparece como un presente consciente.

J.B.P.: ¿Qué opinión tiene del amor?

T.LL.R.: Es la manifestación sicosomática más auténtica y por esto más profunda y quizás más frágil de la experiencia emocional humana. Como medio de relación con los demás es la única vía que puede unir a dos personas.

J.B.P.: ¿Es importante la política, por qué?

T.LL.R.: Se ha hecho más importante de lo que debería de ser, no por su valor intrínseco sino porque representa el movimiento de las grandes masas hacia metas, algunas veces concretas y otras sin ser concretas son deseadas.

J.B.P.: ¿Qué puede decir de Teobaldo Llosa, como ser humano y como poeta?

T.LL.R.: Soy más ser humano que poeta, pero tal vez mi semilla emocional sea más poética que científica, Hablando en otros términos Teobaldo Llosa es alguien que se ha entregado en dar afecto, en ayudar a los demás, participar en el movimiento de la sociedad pero que necesita también el apoyo de los demás para gratificarse internamente, a pesar de eso, quiero que Teobaldo Llosa no sea diluido en lo que se refiere a lo circunstancial sino que guarda u alimenta su identidad.

J.B.P.: ¿Qué poetas fallecidos admira?

T.LL.R.: A César Vallejo, a otros pongo a buena distancia.

J.B.P.: ¿Qué me puedes decir de tu poemario, El poeta anónimo?

T.LL.R.: Escribí dicho poemario con lo mejor de la espontaneidad que surgió en cada poema por lo cual considero que ninguno de los poemas es forzado, sin embargo a pesar que me satisface y me emociona al leerlas cada cierto número de años, hasta ahora no estoy convencido de que merecían ser publicadas.

J.B.P.: ¿Qué le dirías a la juventud?

T.LL.R.: Que no siempre van a ser jóvenes, pero que también deben memorizarse que una vez pasada la juventud no podrán aunque quieran recuperarla, ni hasta en la forma de escribir, por ello considero que el verdadero molde de lo que podemos ser siempre se hace en esta etapa de la vida.

J.B.P.: Algunas palabritas para el Hombre en general

T.LL.R.: Debe mantener por un lado su identidad y privacidad, pero de ninguna manera debe dejar de colaborar con la sociedad para obtener la igualdad de los derechos, aunque estos no siempre coinciden con nuestro enfoque de la vida.

J.B.P.: Teobaldo te agradezco, ¿cuáles serían tus palabras finales?

T.LL.R.: No estaba programado una reunión tan corta pero tan analítica de mí. Por ser tú mi espejo, te agradezco,