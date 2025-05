Wilson Soto denuncia «cobro abusivo» en aeropuerto Jorge Chávez y pide intervención de Contraloría

Congresista Wilson Soto califica como injusto el nuevo cobro por vuelos de conexión y presenta proyecto para eliminarlo en rutas nacionales. Empresa concesionaria no acudió a dar explicaciones al Congreso.

El congresista Wilson Soto solicitó formalmente a la Contraloría General que investigue el cobro adicional de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para vuelos de conexión en el nuevo terminal del Jorge Chávez. El parlamentario denunció que este pago -7 dólares para vuelos nacionales y 11 para internacionales- no estaba contemplado en el contrato original de concesión con Lima Airport Partners (LAP) y afectará principalmente a pasajeros de regiones que obligatoriamente deben hacer escala en Lima. Soto ya presentó un proyecto de ley para eliminar este cobro en vuelos domésticos, mientras calcula que la medida generará ganancias injustificadas de unos 45 millones de dólares anuales para la concesionaria.

El conflicto por los cobros adicionales

La polémica surge por la sexta adenda al contrato de concesión, que incluyó este nuevo concepto de «TUUA de transferencia». Soto explicó con un ejemplo concreto: «Yo vengo de Cusco y me voy a Tarapoto, paso por Jorge Chávez sí o sí porque no hay vuelo directo. Me cobrarán solo por transitar, algo abusivo que no podemos permitir».

El legislador Wilson Soto enfatizó que el acuerdo original de 2001 no contemplaba este pago, que considera un abuso contra usuarios que no tienen alternativa a las escalas en Lima. Su proyecto de ley, actualmente en las comisiones de Defensa al Consumidor y Transportes, busca eliminar el cobro exclusivamente para conexiones nacionales.

La ausencia de explicaciones

Durante una reunión en el Congreso, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no pudieron dar argumentos sólidos sobre la necesidad de este cobro. Más llamativa fue la ausencia de ejecutivos de LAP, que se excusaron por «fuerza mayor».

«Ellos no quieren dar la cara porque el beneficiario directo es su empresa», acusó Soto. El congresista calcula que la medida generará ganancias millonarias para la concesionaria, mientras los pasajeros asumirán costos adicionales en rutas donde no existen alternativas de vuelos directos entre regiones.

Qué es la TUUA y cómo afecta

La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto es un cargo habitual por uso de instalaciones, pero la novedad es el concepto de «transferencia» para quienes solo hacen escala. Este cobro afectará especialmente a pasajeros de ciudades como Arequipa, Cusco o Trujillo que viajen a otros destinos nacionales y deban conectar en Lima.

El monto -equivalente a unos 26 soles en vuelos nacionales- se suma al precio final del pasaje. Para familias que viajan con frecuencia o personas que deben hacer conexiones por trabajo, el impacto económico será significativo.

Las próximas acciones

Mientras la Contraloría evalúa la denuncia, el proyecto de Soto avanza en el Legislativo. El parlamentario espera acelerar su discusión, aunque reconoce que el proceso podría demorarse. Paralelamente, usuarios y asociaciones de consumidores han comenzado a organizar protestas contra lo que consideran un «impuesto abusivo al transporte aéreo».

El conflicto revela un problema mayor: la centralización del transporte aéreo en Lima y la falta de conectividad directa entre regiones. Mientras no existan más rutas directas, los pasajeros seguirán pagando por una escala obligatoria que, según Soto, ahora tendrá un costo adicional injustificado.

La presión social y legislativa podría forzar cambios, pero todo dependerá de la respuesta de la concesionaria y del gobierno. Por ahora, los usuarios preparan sus maletas y sus billeteras para asumir este nuevo gasto a partir de la inauguración del terminal.