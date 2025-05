Fiscalía solicita un año de cárcel y la inhabilitación para ocupar cargo público para exministro de Vizcarra por agresión a su ex pareja

By

El exministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta enfrenta una grave acusación por presuntas agresiones físicas y psicológicas a su ex pareja Tamara Gutiérrez Mendoza, que le impediría a regresar u ocupar un cargo público por el plazo de un año.

Por este grave delito, el Ministerio Público de Chorrillos solicita que se le imponga un año de pena privativa de la libertad efectiva e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo, así, como reparación civil de 600 soles a favor de la agraviada que deberá ser cancelado en forma total por el acusado.

Las investigaciones

El fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Chorrillos, Juan Saavedra Ríos formuló acusación penal contra Jorge Luis Chávez Cresta de ser autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en agravio de Tamara Alexandra Gutiérrez Mendoza.

Las investigaciones señalan, que en mayo del 2017 cuando Tamara Gutiérrez vivían en Arequipa, el ex ministro la celaba y reclamaba constantemente provocando inestabilidad emocional en la agraviada.

En noviembre del 2019 comenzaron a convivir en su vivienda de Chorrillos.

Años, después, en noviembre del 2023 la agraviada dejó su empleo para acompañarlo en sus funciones como ministro de Estado, participando en actividades de apoyo social.

Sin embargo, Jorge Luis Chávez Cresta, limitaba su interacción con el público y restringía su comportamiento y vestimenta en eventos públicos, lo que afectó su autoestima.

Asimismo, la agraviada tuvo que abandonar temporalmente sus estudios superiores en dos universidades por restricción en el apoyo económico del acusado. Su relación se terminó en febrero del 2024.

Controlaba su vestimenta

En ese mismo sentido, denuncia que el ex ministro durante el periodo de su relación de pareja le prohibió salir de la casa, le controló su forma de vestir, además la costurera no le podía confeccionar prendas cortas o diseños con determinados colores porque tenía que cuidar su la imagen del acusado. También le decía que se haga un peinado de moño para que se vea mayor.

Luego de todos estos problemas conyugales, el investigado comenzó a retirar objetos de la casa sin el consentimiento de la denunciante.

Constantes agresiones

La víctima narra que el 20 de mayo del 2024 el acusado acudió a la vivienda de Chorrillos y cuando salió, Tamara Gutiérrez se acercó al vehículo y apoyo sus brazos en la ventana para ver que cosas se llevaba, de inmediato el acusado subió la luna ocasionándole lesiones físicas en su brazo derecho y hematomas en su brazo izquierdo.

El Ministerio Público, presentó como prueba el certificado médico legal de fecha 27 de mayo del 2024, que indica que la agraviada presenta «lesiones ocasionadas por agente contundente duro por las que se le prescribió 00 días de atención facultativa y 4 días de incapacidad médica legal».

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos deberá decidir fecha para la audiencia de control de acusación.

Al consultarle al doctor penalista Walter Chinchay Carbajal, sostuvo que la pena y reparación civil que solicita la fiscalía contra el ex ministro no es proporcional, para el grave daño que le ha ocasionado a su ex pareja.

«Prácticamente es dejarla en la calle, la medida debería ser más drástica para que otras personas no vuelvan hacer, porque un año de prisión se lo reducen a ocho meses la rebajan la reparación civil se la baja a 300 soles y todos felices. Esto incita a que otras personas continúen haciendo estas acciones en contra de las mujeres» dijo el letrado.