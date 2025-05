Dina Boluarte asistirá al inicio del pontificado de León XIV

By

Dina Boluarte estará en Roma del 16 al 19 de mayo para participar en la ceremonia del inicio del pontificado de León XIV.

La presidenta Dina Boluarte viajará del 16 al 19 de mayo a Roma para asistir a la proclamación de Robert Prevost como papa León XIV, primer pontífice de nacionalidad peruana. El acto central será el domingo 18 en el Vaticano. El Congreso aprobó su viaje con 71 votos. Boluarte irá acompañada por el canciller Elmer Schialer, mientras que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no asistirá. Durante la ceremonia, la mandataria invitará formalmente al nuevo papa a visitar el Perú.

Un papa peruano en el Vaticano

Perú será testigo de un hecho sin precedentes: Un papa de nacionalidad peruana asumirá el pontificado en el Vaticano. Se trata de Robert Prevost, quien tomará el nombre de León XIV. La presidenta Dina Boluarte asistirá a los actos oficiales de proclamación que se celebrarán entre el 16 y 19 de mayo. La ceremonia principal tendrá lugar el domingo 18, a las 10:00 a.m., en la Plaza de San Pedro.

Viaje de Boluarte aprobado por el Congreso

El Congreso de la República autorizó el viaje de la mandataria con 71 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones. Aunque la votación estaba prevista para el mismo día del viaje, fue adelantada por decisión parlamentaria.

Agenda oficial de Boluarte

Boluarte partirá a Roma el viernes 16 en un vuelo comercial. Al día siguiente llegará a la capital italiana. El domingo 18, entre las 7:30 a.m. y las 9:30 a.m., ingresará al Vaticano. La misa por el inicio del pontificado de León XIV se realizará desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Ese mismo día, a las 4:00 p.m., iniciará su retorno a Lima, donde aterrizará el lunes 19.

Canciller acompaña, presidente del Congreso no

Durante su estancia en Roma, Boluarte estará escoltada por el canciller Elmer Schialer. Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que no viajará al Vaticano. En conferencia de prensa dijo que sus prioridades están en la agenda legislativa, aunque afirmó que el país estará bien representado por la jefa de Estado.

Invitación en camino

Durante la ceremonia se espera que la presidenta Boluarte extienda una invitación formal al Papa León XIV para que visite el Perú. Su posible llegada al país dependerá de la agenda del pontífice, quien ya tiene programada una gira por Turquía y Ucrania.