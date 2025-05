Piden a presidenta declarar la existencia de terrorismo urbano en todo el país

Un pedido a la Presidente de la República Dina Boluarte para que declare la existencia de terrorismo urbano en todo el país, hizo el alcalde de Lima Rafael López Aliaga. Asimismo solicito que faculte a la Fuerza Armada para que sus efectivos puedan disparar a matar a los terroristas.

Señaló que se requiere el marco legal que proteja a los efectivos de la Fuerza Armada para enfrentar a los terroristas urbanos y así no terminen en la cárcel.

El burgomaestre capitalino, solicitó al Gobierno que destine recursos a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada para que sean invertidos en las tareas de investigación en la lucha contra el terrorismo urbano. No puede ser que miles de millones de dólares se pierdan en Petroperú, en vez de utilizarlos en el equipamiento y mejora de la policía y FA.

Puso como referencia las acciones contra el terrorismo urbano dictadas en el vecino país del Ecuador, contra terroristas como los del Tren de Aragua.

Planteó el establecimiento de Servicio Militar Voluntario con un sueldo mínimo decente y digno.

Si no se toman estas medidas el nuevo gabinete ministerial no dudará nada, considerando que el país vive un conflicto armada interno, acotó, para señalar su extrañeza por la salida del gabinete ministerial de José Salardi, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Papa León XIV

En otra parte, López Aliaga sugirió que todos los alcaldes de Lima escriban una carta pidiendo que el nuevo Papa visite primero el Perú y lo recorra. Resaltó su peruanidad y la decisión de atender prioritariamente a los más necesitados, siguiendo los dictados de la Doctrina Social de la Iglesia.

El alcalde limeño hizo estos comentarios en alocución brindada con motivo de la colocación de la primera de la obra Mejoramiento de la Avenida Metropolitana, desde su intersección con la avenida Universitaria hasta la avenida Trapiche, en el distrito de San Martín de Porres, Lima Norte. Una obra de 3.5 km que demandará una inversión de 50 millones de soles. A la ceremonia asistió Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, los regidores metropolitanos Jeanette Alonzo y Luis Milla, entre otras autoridades.