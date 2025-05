José E. Chocce: Filosofía, resistencia y palabra en el Perú

En una entrevista reveladora, el filósofo y poeta José E. Chocce analiza el estado de la filosofía en el Perú, la marginación de las humanidades, el legado de pensadores como Flores Quelopana y Ricardo Paredes Vassallo, y el rol crítico del filósofo frente a la corrupción y la decadencia académica. Una reflexión urgente sobre el pensamiento y la identidad cultural.

Por José Beltrán Peña

La filosofía peruana no solo se escribe en las aulas de las universidades «de prestigio», sino también en la resistencia de pensadores que, como José E. Chocce, desafían la mediocridad intelectual desde las trincheras del humanismo. Filósofo, poeta y director de la revista Evohé, Chocce conversa en esta entrevista sobre los desafíos de la disciplina en un país donde las humanidades son relegadas, la educación crítica es desmantelada y el pensamiento original parece una rareza. Desde su experiencia en la Universidad Nacional Federico Villarreal hasta su visión sobre la filosofía andina, sus palabras trazan un mapa lúcido —y a veces doloroso— de la intelectualidad peruana.

JOSÉ BELTRÁN PEÑA: Tú estudiaste en la Universidad Villarreal, ¿Te has sentido desplazado o denigrado por otras universidades?

JOSÉ E. CHOCCE: Bueno, el statu quo profesional, o lo que se conoce en Lima y provincias como universidades de prestigio existe. Villarreal no supera aquello. Pero también hay que tener en claro, que la universidad son los estudiantes y egresados, el cual somos nosotros y nuestros logros, los que llevamos a la Universidad a cuestas. Personalmente casi nunca me “sentí menos” por ser de la UNFV. Pero si conocí muchas a personas que se avergonzaban y se camuflaban en sus maestrías y doctorados que realizaban en “universidades de prestigio”. Considero que la universidad será pues un 30 por ciento de apoyo, pero el 70 por ciento es por el mérito propio.

JBP: ¿Son importantes las revistas de filosofía?, y valgan verdades son poquísimas en el país, como la tuya.

JECH: Si. Lo que pasa es que vivimos en una mediocridad intelectual, la universidad peruana ya no tiene un peso ontológico en la sociedad, eso se debe a muchos factores, pero lo más importante, es que los pocos humanistas, filósofos se “dedican” a ser profesores, ya no “pensamos” en la cátedra universitaria, por lo menos Augusto Salazar Bondy lo dijo muy bien en los años 70 “la mala recepción universal” es lo que consume a los distintos catedráticos de filosofía en el país. Es decir, que no profundizamos en la teoría filosófica, ni nos planteamos los grandes temas de la filosofía universal, o los grandes males de nuestra realidad peruana, tenemos simplemente “repetidores” “comentadores” “creadores de artículos especialistas pero intrascendentes” eso abunda en la universidad peruana. Hay mucho “arribismo” en la universidad peruana mas no talento o trabajo intelectual. Mi revista EVOHE fue una “creación heroica” llevada a cabo hace 15 años con dos villarrealinos, Erick Sotomayor y Daniel Tacilla, tuvimos tanto rechazo, nada de apoyo, pero al final se logró el cometido. Este año sacaremos el número 7.

JBP: El curso de filosofía se ha quitado en la enseñanza en los colegios ¿cuál es tu opinión?

JECH: Usted sabe que eso fue político, y fue hecho en tiempos del fujimorato. No solo el curso de Filosofía, y desde ese hecho el nivel académico bajó enormemente, los cursos de Historia fueron reducidos, la literatura peruana fue reemplazada por la literatura actual, más light o potable, que leer a Vallejo, Alegría o Arguedas. Pregunten a los estudiantes de la básica regular peruana, es un dolor ajeno su total desconocimiento de nuestra literatura y de nuestra realidad. La filosofía fue la cereza del pastel. Hay proyectos de ley que intentan subvertir aquello, espero que se logre.

JBP: ¿Algunos dicen que estudiar filosofía es subversivo y peligroso para la sociedad, ¿crees ello?

JECH: Bueno a mucha gente le conviene tener “alumnos dormidos” lo genial de la filosofía, aparte de ser la madre de todas las ciencias, y ser la máxima expresión de la cultura humana, es que fomenta el carácter humanista. Es decir, la actitud crítica o cuestionadora, a no “bajar la cabeza” la filosofía no nos enseña a pensar, invita al profano a reflexionar sobre su realidad, a través de herramientas metodológicas que se encuentran en las distintas disciplinas que lo contiene, no es solo una teoría, es una forma dé cómo abordamos la realidad. Desgraciadamente, las Humanidades están desapareciendo. Y por ello, dan los cursos de filosofía a educadores, pedagogos, o abogados que no son especialistas.

JBP: Es cierto que los filósofos son de izquierda, particularmente conozco a gente de los dos bandos

JECH: No. Pues si uno hace su paseíto por la filosofía occidental y peruana, te encuentras con pensadores de derecha, izquierda, liberales, humanistas, marxistas, hegelianos, etc. No podemos negar la influencia en la cultura peruana, de figuras como Mariátegui, Haya de la Torre, Belaunde, Salazar Bondy, Orrego y Miro-Quesada, y solo por citar a peruanos. El Perú ha tenido un rico debate intelectual hasta los años 60-70 del siglo XX, de ahí vivimos en un retroceso alienante y cómodamente de “moda” que se adapta a los gobiernos de turno, y al contexto de “crisis” que se vive ya hace décadas.

JBP: Tú que eres literato, para ti que es más importante la filosofía o la literatura

JECH: La literatura para mi es una forma de cultivar mi estética y plasmar mis ideas, del cual provienen de mi trabajo intelectual como filósofo. No esta demás decir que, es una relación recíproca, no puede haber literatura sino no hay reflexión filosófica.

JBP: Hay países que pagan a la gente muy inteligente para que piensen y digan algo, eso sucederá en el Perú

JECH: En otras latitudes, realidades, la situación es obvio que es distinta. Aquí en el Perú, se ha intentado mejorar aquello, por lo menos la universidad peruana, ahora considera que un catedrático, ya no solo enseña y planifica clases, sino que debe ser un investigador nato. Es por ello, que, a través del Estado e instituciones del país, evalúan y “califican” a los profesores investigadores. El pequeño problema es que la universidad peruana adolece de una enfermedad, se ha transformado en una universidad “comercial” y el nivel académico ha descendido a un nivel mediocre. Por los menos, con la calificación que se tiene actualmente las Humanidades están dejadas de lado. Es decir, se da preferencia a trabajos de estudio y no al trabajo creativo. Podría decir sin equivocarme que casi toda la obra de MVLL no le permitiría calificar para que sea denominado investigador.

JBP: ¿Siempre has considerado como tu maestro a Gustavo Flores Quelopana, quien es el defensor de la filosofía andina u nativa, podrías sintetizar lo central de ello y ¿cuál sería su punto neurálgico?

JECH: Bueno para mí, maestro es un catedrático o profesor que me impulsa a seguir con la carrera de mi elección. Es decir, es una persona que “cree y ama su profesión” en la vida solo conoceremos pocos maestros o ninguno. Considero a un par de profesores como maestros. Pero también quiero que se me entienda, que no necesariamente comparto sus ideas, abiertamente polemizamos, pero que son maestros por su forja y cultivo de sus trabajos, y la forma como exponen, critican y replantean. En el caso de Flores, él es uno de mis maestros. De toda su enorme obra, en el mundillo académico filosófico, todo el mundo “lo conoce” en el Perú, a pesar del rechazo y omisión que se le hacía por años, algunas “universidades de prestigio”. Ahora es distinto. Ha pesado más sus obras, de poco tiraje, pero que tiene una reflexión gigante sobre muchos temas, pasó del comentario y la crítica -eso que abunda en los filósofos del país- por un pensamiento más o menos orgánico y programático. Ha creado una terminología filosófica propia como “el hombre anético” que es parte de sus reflexiones sobre la civilización actual, pero para mí, lo más importante, -he estudiado su obra por años-, son sus trabajos sobre la filosofía andina, la filosofía mitocratica. Creo que ya cerró una brecha intelectual, no se puede hablar en el Perú que la filosofía comienza desde la invasión europea, la filosofía tuvo sus raíces en el pensamiento pan andino miles de años atrás. Eso es su logro y contribución de Flores Quelopana.

JBP: Otro personaje siempre polémico, quien ha sido miembro de Hora Zero, propone revitalizar la democracia con un cholismo liberal de izquierda, ¿cuál es lo positivo y lo negativo?

JECH: Ah, se refiere a Ricardo Paredes Vassallo. Mi otro maestro el cual mucho aprendí por su crítica social a la realidad peruana, y su monumental obra, que creo que es un clásico de la ciencias sociales, y humanidades, esa pequeña obra lo he visto en varias bibliotecas en el Perú y Latinoamérica “Los cholos y el poder” Vassallo como lo llamo con cariño, es un pensador cholo, el cual vaticinó ese auge de la re-estructuración del poder en el país, dado por la gente que predomina y genera “patria” nosotros mismos, que los distintos gobiernos tendrían que reformular sus planteamientos entorno a la raíz de nuestra propia idoneidad, nuestra raza entendido como un matiz cultural y variopinto de nuestro mestizaje, es una pena que algunos profesores y publicistas entendieran aquello como racismo, él nos habla de lo cholo como producto cultural, y que se debería evitar todo sesgo de elitismo, sea blanco, señorial o criollo o clasista. Plantea que la mejor experiencia “liberal” en el Perú es el auge provinciano de su propio desarrollo. Considero actualmente que se ha alejado un poco de esas ideas, pero no totalmente. También hay una ética comunitaria que tendría que sustentar nuestro desarrollo ante el capitalismo actual del siglo XXI. Hoy es más escéptico.

JBP: ¿Cual es la posición de un filósofo frente a la corrupción?

JECH: Bueno osarme llamarme filósofo… Es que en el Perú, tenemos un montón de graduados y egresados de filosofía, eso no te convierte en filósofo. Filósofo es un pensador original. No veo eso aquí. Acá hay muchos profesores de filosofía que asumimos la cátedra. Un filósofo asume una forma de vida y una forma de pensar. Es obvio que no podemos tolerar la corrupción. Debe ser rechazada y denunciada oportunamente.

JBP: A esta altura de tu vida me podrías dar tu concepto personal de filosofía

JECH: Para mi filosofía es la reflexión ante la realidad dado por el hombre ante el misterio de la vida. No hay ciencia, conocimiento o teología que supere eso. Estamos inmersos en escudriñar la propia realidad ante nuestra vida. Y de ahí partimos todo.

JBP: Tú que dictas cátedra en la Universidad de Barranca y tienes experiencia en estas lides, que les dirías a los jóvenes que quisieran estudiar filosofía.

JECH: Prepárense mucho y asuman su elección de la carrera con vocación. Lean y lean. Olvídense del reconocimiento, el dinero o éxito. Eso no es para nosotros. Lo que buscamos nosotros -si es que puedo llamarme a mí mismo filósofo- es escudriñar ese misterio de la vida, en forma honesta y con nuestro entendimiento.