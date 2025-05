“Cuchillo” exige disculpas a Boluarte por acusación en caso Patáz

Miguel Rodríguez, “Cuchillo” envió carta notarial a la presidenta y negó ser responsable de la masacre de 13 mineros en La Libertad.

Miguel Rodríguez, alias “Cuchillo”, le envió una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte exigiendo una rectificación por haberlo señalado públicamente como autor de la masacre en Patáz, ocurrida el 4 de mayo. El exreo calificó las declaraciones como “falsas” y le dio un plazo de cinco días para pedir disculpas públicas, bajo amenaza de denunciarla por calumnia y difamación. En una entrevista televisiva, Rodríguez también negó estar en Colombia y dijo que se pondrá a disposición de la justicia “en su debido momento”.

Cuchillo y su carta notarial a la presidenta

Rodríguez, exinterno conocido como “Cuchillo”, envió una carta notarial dirigida a la presidenta Dina Boluarte luego de que lo señalara como presunto responsable de la masacre de 13 mineros en la mina La Poderosa, en Pataz. La mandataria lo había señalado durante una conferencia de prensa el pasado 5 de mayo, un día después del crimen.

En la misiva, “Cuchillo” pidió a Boluarte que se rectifique públicamente en un plazo máximo de cinco días naturales. También exigió una disculpa formal. “Frente a los graves hechos acaecidos en el distrito de Pataz ha realizado una comunicación formal para todo el Perú”, escribió, señalando la responsabilidad que tiene un funcionario de alto rango al emitir declaraciones públicas.

Además, Rodríguez calificó las imputaciones como “falsas” y dijo que, si no se produce la rectificación, tomará medidas legales. “En efecto de no generar nuevos procesos judiciales es que pido se rectifique de manera inmediata de lo imputado”, expresó. En su exigencia también solicitó una “promesa pública de no volver a atribuirme hechos falsos relacionados con la comisión de la masacre”.

Advirtió que, si Boluarte no se rectifica, la denunciará por calumnia y difamación agravada, de acuerdo con los artículos 131 y 132 del Código Penal. “Me veré obligado a recurrir ante los órganos judiciales competentes (…) sin perjuicio al adoptar en su contra las demás acciones civiles y/o administrativas que correspondan dada la ofensa proliferada”, concluyó.

Reaparición en televisión y versión sobre su paradero

Rodríguez reapareció en una entrevista en un programa dominical. Allí negó ser el autor de la masacre y también descartó que se encuentre en Colombia, como se informó en un primer momento. “Ya no estoy en Colombia. No le puedo decir (dónde estoy). Tampoco (he regresado a Perú). Es correcto (que estoy en un país vecino), pero no puedo decir cuál”, declaró.

Confirmó que estuvo preso y que pagó una condena de siete años. “Yo he tenido mis errores, pero ya los he pagado, ya pagué con una pena privativa de 7 años. Yo sé lo que es un penal y no quiero volver nuevamente ahí”, afirmó. Aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades “en su debido momento”.