Delincuentes armados atacan a dos mujeres dentro de auto

By

Dos mujeres fueron víctimas de un violento asalto en la urbanización Salamanca, en Ate Vitarte.

Ocurrió cuando estaban dentro de un auto estacionado. Tres delincuentes armados las amenazaron y les robaron sus pertenencias.



El ataque en plena calle

Según cámaras de seguridad, una camioneta ploma se acercó al vehículo de las víctimas. De ella bajaron tres hombres con pasamontañas y armas. Sin mediar palabras, las amenazaron y les exigieron sus objetos de valor.



Las mujeres, ante la intimidación, entregaron sus pertenencias. Sin embargo, los delincuentes las obligaron a salir del auto. Revisaron sus bolsos y ropas para llevarse todo lo de valor.



Vecinos alarmados por inseguridad

Los residentes de la zona expresaron su preocupación. Aseguran que estos hechos son frecuentes, pese al estado de emergencia. Exigen mayor presencia policial y militar para frenar la ola de delincuencia.



«Estamos cansados de vivir con miedo», dijo un vecino. «Necesitamos patrullas constantes para sentirnos seguros». Las autoridades aún no se pronuncian sobre el caso.



¿Qué hacer ante un asalto?

Expertos en seguridad recomiendan:



Mantener la calma y no resistirse.



No confrontar a los atacantes.



Denunciar inmediatamente a la Policía.



Este caso refleja la creciente inseguridad en Lima Este. Las autoridades deben reforzar las medidas para proteger a los ciudadanos.