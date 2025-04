Extorsión: Detonan explosivo en colegio de SJL

By

Tras amenazas y extorsión, detonaron explosivo en el colegio Gran Amauta de Montupe, en San Juan de Lurigancho; padres temen por la seguridad.

Después de dos meses en la virtualidad por amenazas de extorsión, delincuentes atacaron esta madrugada el colegio Gran Amauta de Montupe, ubicado en San Juan de Lurigancho. Dos sujetos a bordo de una moto detonaron un artefacto explosivo en la puerta principal, donde las lunas quedaron destrozadas. El centro educativo, que iba a retomar hoy sus clases presenciales, no podrá hacerlo tras este atentado. La denuncia previa del director no logró evitar el ataque. Padres de familia expresaron su temor, ya que no es el primer caso similar en la zona.

Amenazas cumplidas

La extorsión contra el colegio empezó en marzo. Los delincuentes exigían 20 mil dólares para no atacar el local. A pesar de las amenazas, que se repitieron en los últimos días, no hubo una respuesta efectiva. El 16 de abril, el director denunció el caso en la comisaría 2 de octubre y solicitó resguardo policial para el regreso a clases presenciales. La falta de resguardo permitió que esta madrugada se concretara el atentado.

Testigos señalaron a la Policía que vieron a dos sujetos llegar en moto hasta el colegio. Uno de ellos bajó y colocó el artefacto explosivo en la entrada, causando daños materiales pero sin dejar heridos.

Vecinos y padres temen más ataques

Los padres de familia, que llegaron al colegio tras la explosión, mostraron su preocupación. Afirmaron tener miedo de enviar a sus hijos a clases. También denunciaron que una cevichería cercana recibió amenazas bajo la misma modalidad, lo que revela un patrón de violencia que afecta no solo a instituciones educativas, sino a comercios de la zona.

Investigaciones en curso

Personal de la Policía y Serenazgo acudió al lugar y trabaja en la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad del colegio. Buscan identificar a los responsables del ataque y frenar la ola de extorsiones que golpea a San Juan de Lurigancho.