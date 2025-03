Rechazan que Sedapal se convierta en botín político

La denuncia sobre la solicitud de puestos en EsSalud y Sedapal, del médico Mario Cabani, a la presidenta Dina Boluarte, confirmaría lo que hace años denuncia el Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal (Sutesal), que la principal empresa de agua del país se utilizaría para pagar favores políticos y dar trabajo a sus allegados.

Este escándalo se conoció con la difusión del audio de Patricia Mauriano, la ex asistente de Dina Boluarte, y el correo de Cabani, sobre la solicitud del médico que no cobró honorarios y pidió a cambió colocar a sus recomendados en diversas instituciones del Estado.

El viernes 14 en la Comisión de Fiscalización, el coronel (r) Harvey Colchado, ex jefe de Diviac, sostuvo que la ex ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, le había pedido que investigue a algunos funcionarios de su ministerio y al presidente del directorio de Sedapal, quien había sido recomendado por la presidenta Boluarte.

Luisa Eyzaguirre, secretaria general del Sutesal, señala que a la persona que se refería Colchado, era al ex presidente de Sedapal, Héctor Piscoya, a quien el Sindicato denunció desde un primer momento por haber tenido serios cuestionamientos en Sedapal, cuando fue gerente. “Nosotros también fuimos los primeros en denunciar a Salatiel Marrufo (quien terminaría preso), cuando lo nombraron miembro del directorio de Sedapal”, agregó.

El nombramiento de Jorge Gómez Reategui, como presidente de Sedapal, por parte de la ex ministra Hania Pérez de Cuellar, extrañó a los trabajadores, la dirigente sindical, señaló que los trabajadores apostamos por una empresa eficiente con autonomía en la gestión y donde se respete la línea de carrera y no se convierta en una agencia de empleos o botín político del gobierno de turno.

Gómez Reategui, fue cesado esta semana del cargo, pero el Sutesal espera reunirse con el nuevo presidente del directorio (PD) de Sedapal, Julio César Kosaka y pedirán que se realice una auditoría de todos los nombramientos (designaciones) de jefes y gerentes, contratos y licitaciones del 2023 al 2025. Se deben revisar todos los procesos disciplinarios de jefes y gerentes, hay muchos archivados o escondidos. Y realizar una nueva, pero con personal de carrera y/o experiencia en el sector.