Gustavo Gorriti: Denuncian que ‘intocable caviar’ trabaja para un traficante de armas de origen israelí

Según Wikileaks, hija de Gustavo Gorriti es parte de organización de traficante de armas

 Vínculo con el israelí y el intocable de los caviares estaría probado según Román.

Esta historia iba a formar parte de un libro. Pero la publicación de este artículo se precipitó debido a las amenazas de denunciarme si publicaba el texto que va a leer a continuación. Las amenazas vinieron de un grupo de fans de IDL (Instituto de Defensa Legal) que conocen bien a sus integrantes.

No quiero abordar muchos nombres en esta parte, pero quiero mencionar que el día viernes tuve la visita de un fiscal del EFICCOP (Equipo Especializado Contra el Crimen Organizado de la Policía) en mi casa. El día sábado estuvo afuera de mi casa una abogada del estudio Hernández y CIA, abogados de Graña y Montero, donde es accionista George Soros a través de SFM, mecenas y benefactor de IDL.

Entonces, empecemos. Quien le da dinero a IDL es accionista de Graña y Montero. Pero, ¿por qué los traficantes de armas de Israel eligieron a Gustavo Gorriti y su familia para hacer estos negocios? ¿Quién es Gorriti? El caso de Gorriti es muy grave. No se limita al hecho de que miembros de IDL fueron nombrados ministros de Interior por distintos gobiernos, lo que ya genera dudas sobre su independencia. Va más allá. Implica a su familia y a sus amigos más cercanos.

EL CONTACTO:

LEONARDO GLESER

Desde hace más de 40 años, Gustavo Gorriti es amigo de Leonardo Gleser, un ciudadano de doble nacionalidad, israelí y argentino, con quien práctica judo todos los fines de semana. Esto no lo digo yo; lo señala el propio Gorriti en un artículo de IDL, el cuarto en el que defiende a la empresa de su amigo. Pero hay algo que olvidó mencionar.

Hace un año, Leonardo Gleser fue alcanzado por un misil de Irán que atacó objetivos en Israel. Él y su familia sobrevivieron, pero ¿por qué Irán atacó la casa de Gleser? Resulta que Leonardo Gleser es un alias para Leo Gleser, un traficante de armas a nivel mundial, dueño de ISDS Ltd. (International Security and Defense Systems), una compañía con matriz en Israel y sedes en todo el mundo. Irán había identificado la casa de un traficante de armas, un sionista que, bajo la fachada de un abuelo amoroso, da capacitaciones en métodos de tortura, vende software a gobiernos autoritarios para hackear a investigadores independientes y trafica armas de forma legal e ilegal a quien quiera comprarlas.

Si uno googlea el nombre Leo Gleser o Leonardo Gleser, podrá comprobar que se trata de un traficante de talla mundial. Ha vendido armas a Honduras, El Salvador, España, México y recientemente fue detenido en Gabón en una operación del FBI por sobornar a ministros de Interior y Defensa de diversos países. No solo él fue detenido; también su gerente en Perú, Saúl Michkin Chlimper.

LA CONEXIÓN FAMILIAR,



Si bien Gorriti trató de hacer un amague de disclaimer en sus artículos, olvidó mencionar que su hija, Edith Gorriti, estaba en la planilla de ISDS, la empresa de Leo Gleser. Y no solo eso. Hace algunos años, Wikileaks filtró un correo dirigido a la hija de Gustavo Gorriti, quien trabajaba para el traficante de armas israelí.

El correo expone a los representantes de Leo Gleser coordinando una reunión en España con The Hacking Team, la mayor empresa proveedora de software espía de España, para agregar sus servicios a su cartera de clientes. ISDS no solo vende armas y armamento; también recomienda y revende productos de otras empresas como IWI, IMI, Septier, Smith & Wesson y The Hacking Team.

Pero esto no es todo. Tras revisar el historial de la página web de ISDS, se puede ver que durante los años 2010 al 2015 figuraba en la sección de equipo a Edith Gorriti como Jefa de Proyectos. Su correo con la arroba de ISDS fue incluido en los correos filtrados por Wikileaks.

Algo que resalta es que no solo la hija de Gustavo Gorriti trabajó para esta empresa. Revisando años anteriores, figura que Edith Tsouri también cumplió la función de Edith Gorriti. Edith Tsouri es hija de Shay Tsouri, esposo de Edith Gorriti, lo que sugiere una conexión más profunda y prolongada entre la familia Gorriti y el negocio de las armas.

LAS VENTAS

DE ISDS EN PERÚ

La presencia de ISDS en Perú no es nueva. Desde principios de la década de 2000, esta empresa ha estado involucrada en múltiples contratos con el Estado peruano, especialmente en la adquisición de equipamiento para las fuerzas del orden. Entre los productos más destacados que ISDS ha vendido en Perú se encuentran: -Carros blindados: Utilizados por la Policía Nacional y las fuerzas armadas para operativos

de alto riesgo.

– Chalecos antibalas: Distribuidos a unidades especiales y policías en zonas de conflicto.

– Cascos y equipos de protección: Adquiridos en grandes cantidades durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Sin embargo, no todas estas compras han estado exentas de controversia. Informes de la Contraloría General de la República han señalado irregularidades en los procesos de

adquisición, incluyendo la manipulación de términos de referencia y la falta de transparencia en las licitaciones. En algunos casos, estos contratos han sido anulados debido a sospechas de sobreprecios y favoritismo.

EL PAPEL DE LOS

EXMIEMBROS DE IDL

EN EL GOBIERNO

Uno de los aspectos más preocupantes de esta historia es el papel que han jugado exmiembros de IDL en la facilitación de estos contratos. Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Gino Costa, director de IDL Seguridad Ciudadana, fue nombrado Ministro del Interior. Bajo su gestión, se realizaron varias compras de equipamiento a empresas vinculadas a ISDS.

Posteriormente, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Carlos

Basombrío, fundador de IDL, asumió el mismo cargo. Durante su gestión, se continuó con la adquisición de armamento y equipos de seguridad, muchos de los cuales provenían de empresas israelíes representadas por ISDS.

EL CONTRATO DE LOS 7,000

FUSILES ARAD 5

Uno de los casos más recientes y polémicos es la compra de 7,000 fusiles ARAD 5 por parte del Ministerio del Interior. Estos fusiles, fabricados por FAME (Fábrica de Armas del Ejército), son en realidad una versión local del fusil israelí IWI Tavor, representado en Perú por ISDS. Este contrato ha sido criticado por la falta de transparencia y por el hecho de que FAME parece estar siendo utilizada como una fachada para ocultar el convenio entre el ejército peruano e IWI, la empresa más grande de armamento de Israel.

CONCLUSIÓN

La historia de Gustavo Gorriti y su conexión con el tráfico de armas es un recordatorio de que incluso los héroes pueden tener pies de barro. Lo que está en juego no es solo la reputación de un hombre, sino la credibilidad de una institución fundamental para la democracia: el periodismo.

Este caso debe servir como una llamada de atención para que los medios de comunicación y la sociedad en general exijan mayor transparencia y responsabilidad de quienes están en posiciones de poder.



ESTE TEXTO es el resultado de meses de investigación y recopilación de información. Las implicaciones de lo expuesto aquí podrían tener repercusiones en el ámbito político, empresarial y periodístico del Perú. Lo que está en juego no es solo la reputación de un hombre, sino la credibilidad de una institución fundamental para la democracia: el periodismo.