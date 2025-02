Nuevo ministro de Economía, José Salardi, denunciado por violencia física y psicológica contra su exesposa

La denuncia, presentada el 22 de enero de 2011, describe un ataque donde Salardi habría ahorcado a su exesposa durante una discusión sobre su separación:“Llegué a pensar que me iba a matar”

El nuevo ministro de Economía del gobierno de Dina Boluarte, José Salardi, fue denunciado por violencia física y psicológica por su exesposa, aseguró en el programa ‘Ocurre ahora’ el periodista Alonso Ramos. Según la información difundida, la denuncia fue presentada el 22 de enero de 2011. El testimonio de la denunciante señala que Salardi la habría agredido durante una discusión previa a su separación.

«(…) El hecho ocurrió mientras manteníamos una conversación sobre los problemas que teníamos como pareja. Él había decidido terminar definitivamente la relación, pero luego se desanimó de separarse. Entonces, le dije que esto no era un juego, y él me cogió del cuello, me tiró a la cama y comenzó a ahorcarme. Me soltaba, volvía a cogerme del cuello y cada vez lo hacía con más fuerza. Llegué a pensar que me iba a matar (…)», se lee en la denuncia presentada ante la Policía.

LA COGIÓ DEL CUELLO Y AHORCÓ

La primera denuncia presentada data de enero del 2011, en la que la mujer manifiesta que, mientras discutían su separación, él la agredió. Según la descripción que le dio a la policía, no solo la cogió en reiteradas ocasiones del cuello, sino que la ahorcó. “Me soltaba y me volvía a coger del cuello. Cada vez lo hacía más fuerte, hasta llegué a pensar que me iba a matar. Para defenderme y soltarme, lo empujé con todas mis fuerzas con las piernas, pese a eso no me soltaba y me jalaba de los brazos arrastrándome por el piso. Trataba de salir hacia la puerta, pero él me impidió jalándome de los cabellos”, menciona el documento.

Meses después, en julio, la denunciante volvió a acudir a la comisaría. Esta vez, porque el ahora integrante del gobierno de Dina Boluarte no la habría querido dejar trabajar. Según consta, ambos pasaron la noche en habitaciones diferentes, pero en el mismo domicilio y fue el día 19 que pudo notar que su esposo había retirado el total de sus pertenencias personales sin notificarle. “La denunciante refiere que fue amenazada de muerte por su esposo si decía algo y que no quiso perjudicarlo, por lo que no lo denunció a su debido momento”, se lee.

MINISTRO RECONOCE DENUNCIAS, PERO DICE FUERON SUPERADAS



En respuesta, el actual ministro reconoció las denuncias que en su momento fueron presentadas en su contra. No obstante, destacó que no prosperaron legalmente y que el caso fue cerrado. Según informó, la situación se trató de un conflicto que logró resolverse, permitiendo que ambas partes mantengan una relación cordial por el bienestar de su hijo en común.

“Las imputaciones son totalmente falsas y el caso fue superado. Pudimos superar una discrepancia de índole estrictamente privada, archivándose dicha denuncia. Actualmente, tenemos un menor hijo y ambos nos encargamos de su crianza y manutención manteniendo una comunicación constante, cordial y permanente a pesar de ser divorciados. Hoy estoy casado con otra persona y exijo que por el bienestar de mi familia no se tergiverse una denuncia”, expresó.

PERFIL DEL NUEVO MINISTRO DE DINA

José Salardi Rodríguez, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), se convirtió en el tercer titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, destacándose en diversos roles vinculados a la promoción de inversiones y la gestión de proyectos de infraestructura. Su experiencia incluye haber presidido el Consejo Directivo del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y el Comité Pro Social de ProInversión. Además, en julio de 2020 asumió el cargo de ministro de la Producción, durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Cabe mencionar que su nombramiento se da a días de conocerse una grave denuncia contra su predecesor. Según informó el dominical Cuarto Poder, José Arista inició el proceso de urbanización de un terreno de 13 hectáreas (130.000 metros cuadrados) en la región de Coronel Portillo, en plena gestión ministerial. Este hecho quedó registrado en una solicitud presentada ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, lo que ha despertado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.