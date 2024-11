Petroperú: Óscar Vera es designado nuevo gerente general de la petrolera estatal: “Estoy preparado”

By

Ante la reciente renuncia de dos integrantes del nuevo directorio de Petroperú, Lo que se voceaba a fines de agosto es hoy una realidad. Óscar Vera, exministro de Energía y Minas, fue designado como el nuevo gerente general de Petróleos del Perú – Petroperú S.A., en reemplazo de Beatriz Fung Quiñonez. Su nombramiento se da en medio de la renuncia de dos integrantes del directorio: James Mc Donald y Carlos Alberto Lezameta.

Nuevo gerente general en Petroperú

La petrolera estatal oficializó la designación a través de un comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en el cual señala que el nombramiento del exministro entró en vigencia al mediodía de hoy, lunes 11 de noviembre.

«Con Acuerdo de Directorio N°103-2024-PP de fecha 11 de noviembre de 2024, se acordó encargar al señor Oscar Electo Vera Gargurevich, en el puesto de Gerente General de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. a partir de las 12 horas de hoy, lunes 11 de noviembre de 2024», se lee en el documento oficial.

Es importante mencionar que, Vera, cuenta con una extensa trayectoria en el sector, habiendo sido representante de los trabajadores y gerente de la Refinería de Talara. Asimismo, estuvo a cargo del Minem entre diciembre del 2022 y febrero del 2024.

De igual forma, es relevante recordar que en septiembre, la presidenta Dina Boluarte mantuvo una reunión con el exministro en Palacio de Gobierno, poco después de que el anterior directorio de Petroperú renunciara debido a la falta de respaldo gubernamental.

Cabe mencionar que, pese a las bajas expuestas, la empresa cuenta con el quorum requerido. De esta manera, Alejandro Naráez, presidió hoy su primera sesión como presidente del Directorio de Petroperú, tras ser designado por la Junta General de Accionistas (JGA). También participaron César Rodríguez Villanueva, director independiente; David Quispe Figueroa, director no independiente; y Antonio Manosalva Alarcón, representante de los trabajadores. Entre los principales acuerdos se dio la oficialización de Vera Garguverich.

Acuerdo de la sesión del 11 de noviembre. | Petroperú

El portal Infobae Perú se contactó con Vera Garguverich y aseguró estar preparado para asumir cualquier puesto al interior de la empresa petrolera estatal. “Como trabajador, es mi obligación atender lo que me solicite la empresa. Durante mis 40 años trabajando en todas las operaciones de la empresa, me prepararon para desempeñarme en puestos de dirección, los que he venido ocupando, en Lima, Talara, Iquitos y Conchán”, sostuvo.

Óscar Verá Garguverich es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Trujillo, con un Magíster en Administración de Empresas Globales de Energía de Centrum Católica, y MBA en empresas globales de energía en la Universidad de Calgary-

Cuenta con una experiencia de más de 40 años en el mercado de refinación de derivados del petróleo, habiendo ocupado posiciones gerenciales y jefaturales en diferentes dependencias de la Empresa, habiendo sido representante de los trabajadores y gerente de la Refinería de Talara. Asimismo, estuvo a cargo del Minem entre diciembre del 2022 y febrero del 2024.

Exministro asumió la gerencia de Petroperú. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)