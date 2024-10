Hacen el avión al EP y FAP: Escándalo. Reparan 8 helicópteros de las FFAA, con repuestos ‘bamba’

En su defensa, Helicentro Perú S.A.C. denuncia el robo sistemático de repuestos y componentes de naves dentro de ambas instituciones armadas.

 PNP ya inició investigación sobre faenón de militares mientras que el Congreso cita al ministro de Defensa para que explique alcances de contrato.

Son un peligro en el aire. Varios Oficiales del Ejército Peruano (EP) y Fuerza Aérea del Perú (FAP) están en la mira de la Policía Nacional, luego que el gerente de la empresa Helicentro Perú S.A.C. denunciara la existencia de una red en los dos institutos armados dedicados al hurto sistemático de componentes y repuestos de helicópteros fabricados en Rusia.

‘CANIBALIZAN’ NAVES

Ello, tras la denuncia pública que hizo el gerente de dicha compañía Juan Castro Ventosilla en el programa Punto Final: “Existe mucha corrupción [en los institutos armados], bastante canibalización de las aeronaves, había helicópteros [estacionados] que no vuelan desde el año 2012” sostuvo el denunciante.

Según la nota periodística, Castro Ventosilla sostuvo que incumplió con los dos contratos que suscribió por más de S/ 220 millones en junio de 2023 con ambos institutos armados (Ejército y FAP) en vista que a las aeronaves les faltaban algunos componentes en los motores por ese motivo terminó fabricándolos y por el bloqueo comercial a Rusia que se encuentra en guerra: “tuve que adquirir y fabricar partes necesarias para que se puedan reparar los helicópteros”.

El gerente de la compañía reconoció que firmó la segunda adenda con el EP donde se cambió los términos de referencia y se amplió la vida útil de las aeronaves: “La segunda adenda que firmamos con el Ejército fue por unas mejoras que se hicieron y unos tiempos [en la vida útil de las aeronaves]” precisó.

Sin embargo, en dicho reportaje, el comandante general de la FAP Carlos Chávez Cateriano le enmendó la plana al gerente de Helicentro, al precisar que la demora en la entrega de los helicópteros se

debió al traslado de los motores a Rusia para ser reparados:

“El único que puede reparar los motores [de helicópteros] es el fabricante, que tiene su sede

en Rusia”. Castro Ventosilla denunció que el auditor de la Contraloría Zaresi Alvarado Espinoza se había coludido en su contra, por ese motivo elaboró un informe sesgado: “emitió informe sesgado que tendría una motivación comercial”.

ELEMENTOS RELEVADORES

En un informe que remitió el Jefe de la Oficina de Control Interno del Ejército Peruano (OCI-EP) Zaresi Alvarado al Contralor de la República César Aguilar Surichaqui, deja constancia que remitió al Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (BEMAE) seis informes

de seguimiento que dan cuenta de diez irregularidades que fueron detectadas por dicho órgano de control durante el proceso de contratación y ejecución del servicio que realizó Helicentro. El auditor detectó que la

contratista utilizó repuestos cuya trazabilidad se desconoce y no forman parte del listadode los componentes y repuestos que están especificados en el Boletín Nº T3614-BE-G que aprobó el fabricante de los helicópteros en el modelo Mi-8MTV-1: “Helicentro Perú S.A.C. no cuenta con la documentación de trazabilidad de los materiales a utilizarse en la reparación estructural del servicio de Overhaul de las cuatro (04) aeronaves en la UFA, asimismo se viene utilizando materiales que no se encuentran especificados en los datos de mantenimiento del fabricante”.

La OCI-EP advirtió al Jefe del BEMAE que Helicentro no cuenta con la certificación del fabricante ruso de helicópteros y que desconoce la trazabilidad de componentes y repuestos, por ese motivo no puede realizar el servicio de Overhaul. Ventosilla para regularizar la continuidad del contrato, interpuso dos conciliaciones extrajudiciales al Ejército. La Primera fue suscrita en el mes de mayo por el Jefe de Material de Guerra,

mientras que la segunda la firmó el Procurador del sector en el mes de setiembre. Según la

Contraloría el militar no debió firmar la conciliación en vista que estaba usurpando funciones.

De esta forma, se acordó la modificación del contrato inicial suscrito en el mes de junio de 2023, con la cual se amplió el plazo de entrega del servicio de overhaul y se exoneró del pago de penalidades; se modificó los términos de la referencia del contrato permitiendo el cambio de componentes; y, se aprobó la vida útil de las aeronaves reparadas por el lapso de 8 años con un documento denominado “Orden técnica” emitido por el jefe Material de Guerra.

El auditor de la OCI-EP pidió explicaciones al BEMAE por haber recibido los cuatro helicópteros que fueron reparados por Helicentro por contravenir la Directiva 4204-2021/DILOGE que fue aprobada el 28 de abril de 2021, la cual establece que sólo el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE) con sede en la

ciudad de Arequipa está facultado para supervisar y otorgar la conformidad de los servicios de Overhaul de los helicópteros militares.

Al cierre de la nota se conoció que la estatal rusa Rosoboronexport S.A. fabricante de los helicópteros Mi envió una carta al vice Ministro de Defensa del Perú Adolfo Herrera señalando la voluntad para enviar a sus especialistas para poder certificar al CEMAE y de esta forma, dar cumplimiento a la Ley 32023, evitando de esta forma la intervención de intermediarios no autorizados.

CITAN AL MINISTRO DE DEFENSA

Finalmente, la mesa directiva del Congreso de la República informó que se aprobó el pedido de un grupo de legisladores quienes han interpuesto una moción de interpelación en contra el ministro de Defensa Walter Astudillo. Entre las 41 preguntas que le han enviado para que responda ante el pleno, aparece la reparación de los ocho helicópteros Mi que debieron ser entregados el año pasado y utilizados para mitigar los incendios forestales. Como se sabe los mismos bomberos declararon que tuvieran que usar mangueras y baldes pa para intentar apagar la ola de incendios forestales que dejaron al menos 20 muertos en varias regiones del país

GERENTE SALIÓ DEL PAÍS

El Ejército y la FAP suscribieron dos contratos con Helicentro Perú S.AC. por S/ 220 millones para reparar 8 helicópteros militares que debieron ser entregados en diciembre de 2023 para paliar los estragos del fenómeno del Niño y los incendios forestales. La Comisión de Fiscalización del Congreso le ha puesto interés a

la suscripción de los contratos. El gerente de Helicentro Juan Castro Ventosilla salió del país el viernes último con destino a España.