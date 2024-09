150 proveedores sufren Vía Crucis hace 10 años tras estafa de CMC Mantto Cypco

By

Constructora los subcontrató para diferentes proyectos y nunca les pagó

Cerca de 150 proveedores denunciaron hace 10 años por estafa a la empresa constructora CMC Mantto Cypco, al asegurar que le brindaron servicios de diversa índole, pero nunca les pagaron.

Pese a las pruebas acreditadas a lo largo de los años, los contratistas afectados -pequeños, medianos y grandes- hasta ahora no han conseguido justicia.

Ellos señalan como principal responsable al socio de dicha empresa, Héctor Ayllón Quiroz. Afirman que para evadir las deudas se decidió liquidar la empresa CMC Mantto Cypco, pero previamente vaciaron todos los activos cesionando los derechos a Mantto S.A.C., defraudando a los proveedores tanto pequeños como grandes.

Entre 2012 y 2013, un gran número de proveedores brindó servicios a CMC Mantto Cypco durante la ejecución del centro Comercial Arequipa Center, de Cencosud, pero que a pesar de que esta última cumplió con los pagos a la constructora, CMC Mantto Cypco no le pagó a los contratistas.

Asimismo, dejó de cumplir con los pagos a los contratistas de otras obras que no tenían vinculación alguna con la primera. Esto derivó en una deuda total que supera los 12 millones de soles a cerca de 150 contratistas.

Los contratistas afectados proveyeron servicios y materiales de diversa índole, incluyendo transporte, herramientas, uniformes, chequeos y alojamiento, entre otros rubros.

MANIOBRA

Ante las acusaciones, Héctor Ayllón arguyó en aquella época que la quiebra se debía a una controversia con Cencosud por la construcción del mall y que se encontraban en un proceso de arbitraje para recuperar los fondos necesarios para pagar las obligaciones. Sin embargo, el arbitraje determinó que Cencosud no le debía nada a CMC y que al parecer con este argumento solo buscaba mantener a los acreedores en el error.

Un primer grupo de empresarios estafados logró que Héctor Ricardo Ayllón Quiroz sea sentenciado en primera instancia a 4 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva, como se consigna en el expediente 04806-2016-0-1801-JR-PE-11.

Sin embargo, los imputados lograron que se declarara la nulidad de la sentencia por un tecnicismo. Ante ello, el Poder Judicial dio un plazo de 45 días para que se lleven a cabo las diligencias requeridas. Este plazo ya venció y se está esperando fecha para la audiencia.

A todo esto, se suma que Héctor Ayllón permaneció prófugo desde el 30 de enero hasta el 28 de junio de 2024.

Un segundo grupo de proveedores se encuentra tratando de interponer su denuncia, pero la fiscal María Jesús Benavides de la Fiscalía Superior hasta el momento se ha negado alegando un tema de plazos, pese a que este grupo de proveedores ha enviado un gran número de escritos desde años atrás.

HISTORIAL

Se debe resaltar que Héctor Ayllón posee un significativo historial delictivo, con un total de 17 casos aproximadamente, bajo diversos cargos como: contra la confianza y buena fe en negocios, usurpación agravada, colusión ilegal, contra la administración pública, falsificación documentaría, entre otros.

EL DATO

Lo que certifica su punible actuar a lo largo de los años, vigente hasta la actualidad.

En ese sentido, es importante resaltar que hasta el momento todos los delitos ocasionados no cumplen con una merecida condena a pesar de las notables evidencias y sustentos.