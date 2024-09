“De promulgarse la Ley, está sería inconstitucional”

Alejandro Arteaga

Torres La Torres también apunta a que de aprobarse la ley, toda la primera parte de la investigación fiscal en su fase preliminar, estaría bajo la conducción de la Policía, una institución sin formación jurídica y con serios cuestionamientos.

-Dr. Iván Torres ¿que opinión tiene sobre la Ley aprobada por el Congreso de la República, que permite a la Policía investigar los delitos?.

-Para contestar esta pregunta, es interesante realizar una ponderación de acontecimientos y de competencias, partiendo del hecho que este dictamen introduce una modificación sustancial al Código Procesal Penal, que está estructurado en base un nuevo modelo procesal, inspirado en un sistema garantista, con un proceso penal acusatorio con rasgos adversariales, en el cual, es el Ministerio Público quien tiene la exclusiva competencia para conducir la investigación del delito, con el control del denominado juez de garantías, a quien el Fiscal debe acudir para solicitar autorización en casos de ampliaciones de plazo de investigaciones, medidas restrictivas de derechos y libertades, levantamiento de comunicaciones, entre otros.

En nuestro modelo procesal actual, la Policía Nacional tiene una función de auxilio al trabajo fiscal y su rol está centrado en preservar el orden público, realizar operativos, intervenciones y capturas de delincuentes que son puestos a disposición de un fiscal, dentro del plazo de ley.

Es aquí donde viene el punto de debate, cuando las noticias, la prensa y la propia Policía se quejan, muchas veces, de que los presuntos delincuentes capturados, son liberados por el Ministerio Público; por su parte, el Ministerio Público alega que debe liberar a cualquier ciudadano cuando no se acompañen los indicios o pruebas de su vinculación con el delito que se le imputa, precisamente porque asi lo exige nuestro modelo garantista. ¿Y por qué sucede esto? Porque en su mayoría de los casos, la Policía no tiene los recursos humanos ni logísticos para preparar los partes policiales, acopiar las pruebas y cumplir con todos los trámites en el corto plazo de ley.

–Conestos cuestionamientos entre ambas instituciones se puede dar una función tan importante a la Policía?

-De lo dicho anteriormente la pregunta que surge es si este escenario de falta de articulación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público es suficiente para poner en manos de la Policía la investigación preliminar del delito. En mi opinión no lo es, en la medida que el rol de la Policía no puede ser investigar delitos, de acuerdo con la actual estructura orgánica de nuestra Policía Nacional. Si bien existen unidades especializadas al interior de la Policía, éstas cumplen otros fines. En ningún caso, el delito común en la comisaría, debe distraer a los efectivos policiales de su rol principal que es brindar seguridad ciudadana y que deben estar en las calles, no en los despachos.

-¿Se reduce las competencias o el papel del Ministerio Público en la investigación en estos casos?

-Definitivamente que sí. Hay que tener en consideración que el dictamen hace una distinción suigéneris, en el sentido de establecer que el Ministerio Público “conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú” y que el Ministerio Público indaga “por intermedio de la Policía Nacional, los hechos constitutivos del delito” que determinen y arediten la responsabilidad o inocencia del imputado, dice la norma.

El Ministerio Público tiene el rol de conducir la investigación del delito desde su inicio, prerrogativa que está constitucionalmente establecida en el artículo 159 inciso 4 de la Constitución Política de 1993. La Policía está sometida entonces a los mandatos del Ministerio Público y no puede tener facultades de investigación preliminar por encima del fiscal, recortándole competencias al fiscal en la fase de diligencias preliminares, como se pretende con una norma como la aprobada, que distrae a la Policía de su verdadero rol en la investigación de inteligencia y de combate a las organizaciones criminales y que sobre todo, pone en peligro el resultado de las investigaciones, en la medida que es el Fiscal quien está entrenado en la ciencia jurídico penal para calificar conductas, para determinar la calidad de la prueba, para determinar los grados de participación delictiva y para determinar la proporcionalidad. La policía no está preparada para realizar esta labor.

-Puede explicarnos qué es investigación preliminar y qué, investigación preparatoria?

-Por supuesto. De acuerdo con nuestro Código Procesal Penal, la investigación de un presunto delito, se inicia con la intervención fiscal. A toda la etapa de investigación fiscal se le denomina investigación preparatoria. Esta investigación preparatoria, comprende a su vez dos fases, la primera de ella es la investigación preliminar, que es la fase inicial del proceso de investigación fiscal, en la cual el fiscal reúne indicios para determinar si se cometió un delito y decidir si se formaliza una investigación. Si en esta fase preliminar, se recaban indicios suficientes, entonces recién se formalizan los actos de investigación, y se pasa a la segunda fase que es la investigación preparatoria en sí, que se caracteriza por ser una etapa más formal, en la cual el fiscal, bajo control judicial, recopila más evidencias para sustentar una acusación. Mientras la investigación preliminar es más breve y abierta, la fase preparatoria es más extensa y estructurada, con posibilidad de llegar a un futuro juicio oral. ¿Por qué esta división? Porque si en la primera fase preliminar, no se encuentran suficientes indicios, el fiscal puede archivar la investigación y presindir de la formalización y de la fase preparatoria. De aprobarse la ley en cuestión, toda la primera parte de la investigación fiscal en su fase preliminar, estaría bajo la conducción de la Policía, con los cuestionamientos y problemas que esto traería.

-Atendiendo a su respuesta anterior, ¿la Policía se esfuerza para combatir el crimen, pero está preparada o capacitada para estas investigaciones?

-La formación del policía no es jurídica; su formación es de seguridad contra la delincuencia urbana, crimen organizado y todo lo que altere el orden publico; una cosa es la pesquisa del delito y de la noticia criminal que realiza la PNP y otra muy distina es conducir una investigación preliminar que es competencia fiscal. Adicionalmente, no podemos dejar de lado que nuestra Policía Nacional no tiene la capacidad logística ni de recursos humanos para llevar a cabo investigaciones preliminares; son cientos de miles de carpetas fiscales que se encuentran en etapa preliminar en el Ministerio Público y que demandan un importante presupuesto logístico desde recursos humanos, hasta equipos, espacios físicos y demás requerimientos que definitivamente la Policía no tiene. Nuestras comisarías no están preparadas ni equipadas para asumir esta responsabilidad y considero que, esta norma desbordaría la capacidad de trabajo de nuestros policias. Se generaría una suerte de policias administrativos de oficina, cuando lo que necesitamos son efectivos policiales de inteligencia u operativos, que patrullen las calles y que investiguen el delito.

-Porqué dar una norma así si la Policía ya tiene la DIRINCRI y DIVINCRI, SEINCRIS dedicadas a la investigación criminal?

-Estas unidades son órganos de investigación e inteligencia criminal internos en la policia; son divisiones o direcciones de inteligencia especializados para identificar el crimen y cumplen una importante labor pero, hay que diferenciar que su función es parte de la labor policial a nivel interno y que prestan auxilio al Ministerio Público pero estas unidades tampoco podrían asumir un rol activo para llevar a cabo investigaciones preliminares y actuar diligencias. El dictamen, tal cual está dado, pretender crear un híbrido al establecer que el Ministerio Público conduce “jurídicamente” la investigación por intermedio de la Policía”; es decir, se recargará el trabajo de los fiscales y en vez de agilizar los casos, se van a trabar, en la medida que, solo el fiscal está jurídicamente preparado para calificar juridicamente las conductas o trabajar la teoría del delito o el el dominio funcional de los hechos por parte del autor o el curso causal de los hechos; por más que hayan muchos policias que se hayan hechos abogados, estarían en serios apuros para identificar hacia donde conducen las diligencias preliminares, sobre todo en casos de conductas de comisión por omisión, de omisión impropia; o por ejemplo en investigaciones que versen sobre la interrupción de los cursos causales salvadores. Es por esta razón que no pueden suplir el rol del Ministerio Público ni siquiera en la fase de diligencias preliminares

-Considera Ud. que esta Ley sería inconstitucional?

-Así es. En mi opinión, de promulgarse la ley tal cual ha sido aprobado el dictamen, ésta sería inconstitucional en la medida que vulnera expresamente el presupuesto jurídico del artículo 159 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que como mencioné anteriormente, establece que el Ministerio Público conduce la investigación del delito desde su inicio. En este mismo sentido ya se ha pronunciado la Fiscalía de la Nación en un comunicado oficial, en el cual expresan su preocupación al Congreso por la aprobación de este dictamen y la abierta inconstituconalidad de la norma.

-De ser así ¿Qué viene ahora?

-Queda pendiente que la presidente haga uso de su prerrogativa presidencial y que observe el proyecto de ley, en base a la asesoría que le brinde su cuerpo jurídico. Caso contrario, la Fiscalía de la Nación o cualquier ciudadano, podrá ejercer su derecho a pedir la inconstitucionalidad de la ley, si fuera promulgada por el ejecutivo o aprobada por el Congreso.

-¿La presidenta de la República debería observar este proyecto de ley?

-Considero que si, porque el derecho penal y procesal penal peruano está en armonía con un sistema acusatorio garantista con rasgos adversariales y una ley de esta naturaleza no podría modificar la estructura del proceso penal desde su fase fiscal ni tampoco podría afectar las competencias y facultades constitucionales del Ministerio Público; sumado a todo ello, esta ley demandaría una serie de recursos logísticos y recursos presupuestales para su implementación, que no han sido considerados.