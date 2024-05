Exministro Carlos Morán reveló que Dina Boluarte dió un ultimátum a Harvey Colchado

El exministro del Interior, Carlos Morán, dio detalles de dos reuniones en las que se habría intentado persuadir al coronel PNP Harvey Colchado, quien era coordinador del equipo especial de policías que prestaban apoyo a la EFICCOP, para que desistiera de sus investigaciones contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En declaraciones a los periodistas, indicó que fue citado por Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, a su despacho el pasado 25 de marzo. Allí le indicó que le presentaría a una “persona importante”.

“Espero en una sala pequeña y me indica en ese momento que la reunión iba a ser con la presidenta de la república. Inmediatamente llamo al coronel Colchado, intuía de qué iba a tratarse esa reunión y le pongo en advertencia, que esté atento”, expresó.

“A los pocos minutos hubo la reunión y encuentro a la presidenta de la república, al doctor Mateo Castañeda y a Nicanor Boluarte. No la conocía, era la primera vez que la veía a ella y a su hermano”, agregó.

Morán remarcó que la reunión fue “tensa” y que Dina Boluarte “en forma altisonante” le dijo que desconfiaba de la labor de Harvey Colchado por las investigaciones contra su hermano y también de la prensa.

“La presidenta comenzó a argumentar que lo que pasaba con su hermano era una situación abusiva, que era injusto y que el caso debería ser archivado. Yo le dije que toda investigación tiene un inicio y un fin, y en su momento se resuelve por la fiscal”, acotó.

El exministro detalló que en ese momento se comunicó con Colchado y lo puso en altavoz para indagar por el caso. El coronel negó cualquier animadversión contra la presidenta y su familia.

“Le pregunté en ese momento por el caso del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, ¿cómo estaba? Me dijo: ‘no hay nada concreto, debería archivarse en tres meses, claro con la opinión final del fiscal que está a cargo del caso’”, narró.

“El mensaje era claro, era un ultimátum para el coronel Colchado para que pueda allanarse y pueda favorecer en esa investigación directamente”, añadió.

Castañeda realizó un ofrecimiento a Colchado

En otro momento, Morán dio detalles de una tercera reunión en la que habrían participado Castañeda y Colchado. La cita en mención se habría producido el pasado martes 30 de abril, en el Centro Aeronáutico, ubicado en la avenida Javier Prado.

Según dijo, el abogado le planteó buscar información contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y el fiscal supremo Hernán Mendoza, quien tiene a su cargo la investigación por el caso Rolex, que involucra a Boluarte.

A cambio de dicho favor, Castañeda le habría sugerido al coronel PNP no pasarlo al retiro a fines de este año.

“La figurita suya es que le había dicho a la presidenta de que el enemigo no es el coronel Colchado, sino el N°1 de la Fiscalía (Juan Carlos Villena) y el fiscal supremo Mendoza, a cargo de la investigación del caso Rolex, y le proponía buscar alguna irregularidad de estos funcionarios públicos. La otra figurita de él es que en diciembre se producen los pases al retiro normalmente en la Policía Nacional. A buen entendedor, pocas palabras”, acotó a la prensa.

“Cuando termina la reunión, me quedo con el coronel Colchado y le digo: ‘estás con investigaciones disciplinarias, encima esta propuesta evidentemente ilegal’, y él me dijo que no me preocupara, que actuaría de acuerdo a ley. Ahora entiendo por qué, estaba actuando en su rol de agente encubierto. Esa fue la última reunión que tuvimos”, apuntó el exministro.

Finalmente, descartó cualquier emboscada o complot contra Castañeda, tal como el abogado indicó en una audiencia judicial.

“He salido a declarar porque me han achacado que he participado en una emboscada, un complot. Eso lo descarto enfáticamente. Mi participación ha sido de acuerdo a principios de buena fe y confianza. He presentado al doctor Mateo Castañeda, mi abogado, con un coronel que quería conocer, al señor Colchado, al que conozco desde hace 25 años”, sentenció.