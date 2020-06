200 artistas donan obras de arte en favor de Hospitales Covid

El BRITÁNICO trasla­da al ámbito virtual sus ciclos de conferencias y conversatorios contando, como siempre, con los más destacados profesio­nales del ámbito acadé­mico y cultural.

Esta serie de podcast, busca crear una relación más activa y flexible con el público y generar nue­vas audiencias a través de la plataforma Spotify.

Es importante am­pliar la oferta online en un momento en el que la manera de consumir cultura parece haberse detenido ante la coyun­tura actual.

Cada podcast, se pu­blicará todos los miérco­les al mediodía y tendrá una duración entre 10 y 15 minutos.

El primer podcast es­tuvo a cargo del músico César Augusto Sangay quien presentó “A 50 años del Let It Be ¿Qué nos dejó el último álbum de The Beatles?”

A pesar de haber sido un álbum que fue graba­do en un ambiente tenso y falto de compañeris­mo, Let It Be (1970) es la muestra de una las de etapas más productivas de The Beatles, quedan­do plasmadas, algunas de las canciones emble­máticas y reconocibles por la gran mayoría de audiencia que escucha pop/rock en inglés.

A 50 años del lan­zamiento del álbum, se recordó el contexto en el que fue grabado y algunas canciones que formaron parte de ese trabajo musical, lanza­do semanas después de que el grupo se separa­ra. Entre las próximas publicaciones del podcast están:

Cómo desarrollar actitud positiva.- Por: Sonia L. Miyashiro Matsumoto, Consultor coach sistémico. Fecha: miércoles 10. La actitud positiva es la capacidad de enfrentar las circunstancias de la vida en forma optimista y enfocándonos en las soluciones y sin negar la realidad. R Menos stress, mejor bienestar físico, emocional y relaciones sociales son algunos de los beneficios que nos trae la actitud positiva.

En este podcast brindaremos acciones concretas para desarrollar este hábito entendiendo el contexto actual de Covid 19, siendo necesario tomar consciencia de cuál ha sido nuestra actitud ante diversas circunstancias de la vida para saber en qué debemos mejorar.

Filosofía pop: qué mirada podemos darle a este tiempo.- Por: Víctor Krebs, filósofo pop. Fecha: miércoles 17. La filosofía pop, a diferencia de la filosofía académica, propone una forma de reflexionar filosóficamente a partir de la experiencia y los productos y fenómenos de la cultura popular. En este audio se empieza con una caracterización del prejuicio contra la filosofía pop y de su verdadera naturaleza y su vocación por las calles. Se concluye con una reflexión acerca del paradigma humanista y su relación con la crisis de nuestro tiempo.

Literatura británica para jóvenes.- Por: Mariana León, especialista en literatura infantil juvenil. Fecha: miércoles 24. Acompáñame mientras reviso mi librero y (re)descubro las aventuras que he vivido de la mano de escritores británicos. En estos minutos, compartiré las lecturas que he realizado a lo largo de los años y los detalles que las han hecho para mí, inolvidables.

Sagas fantásticas, detectives modernos y mundos que deben volver a empezar es lo que encontrarás en este episodio. Todas las historias que parecen recordarme mientras repaso sus páginas, que con un poco de imaginación, voluntad (y quien sabe también alguna varita mágica escondida detrás del abrigo) podemos encontrar la forma de (re)construirnos, sin importar las adversidades que nos toquen vivir.

