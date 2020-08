2 mil detenidos por infringir confinamiento

El ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, enfatizó en que las fronteras del país están cerradas, ya sea por vía aérea o terrestre, como medida para controlar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

Asimismo, sostuvo que el Gobierno está permitiendo el retorno de los ciudadanos pero solo a través de la Cancillería, para que puedan monitorear que estas personas cumplan con la cuarentena respectiva.

“Bueno, no (pueden ingresar al país por Ecuador), porque las fronteras están cerradas y todo movimiento de personas que ingresa o sale del país se hace a través de la Cancillería. Entonces no se trata de no moverse, si no de moverse organizadamente y con todos los protocolos garantizados” declaró el ministro para Canal N.

Esta restricción fue cuestionada luego que el futbolista Jefferson Farfán y la cantante Yahaira Plasencia regresaran el último domingo al país vía terrestre por Tumbes, frontera de Ecuador.

Respecto al cumplimiento de la cuarentena, el titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) sostuvo que esta debe ejecutarse en el lugar final en el que llegará la persona, es decir, donde reside, debido a que si se sigue trasladando podría contagiarse de la enfermedad.