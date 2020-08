12 distritos con mayor incumplimiento de la ley

La dueña del establecimiento que funcionaba como discoteca clandestina en Los Olivos, Nélida Díaz Serrano, rechazó que tenga responsabilidad en la muerte de 13 jóvenes en la discoteca Thomas Restobar en Los Olivos.

“Yo lamento mucho las muertes de las 12 niñas, yo también soy madre, a mí me duele mucho todo lo que ha pasado. Pero no es mi culpa, eso es lo que quiero recalcar, no es mi culpa”, declaró.

“Quién más va ser responsable que los que han organizado el evento”, agregó la mujer de 63 años de edad, quien así se refirió a Job Luque y Judith Ortega, como los únicos que deberán pagar con la justicia por haber realizado la fiesta en Los Olivos.